Kontakt mit Außerirdischen: Wie lange müssen wir noch auf eine Begegnung warten?

Sie sind gelandet! Wie so etwas abläuft, zeigen unzählige Kinofilme. Manchmal sind die landenden Außerirdischen tapsig-knuffige Wesen wie in „E.T.“, manchmal sabbernde, zähnefletschende Ungeheuer wie in „Alien“, Aquarienwesen mit Tentakeln wie in „Arrival“ oder mordender Riesenschleim wie in „Der Blob“.