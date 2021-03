Berlin - Künstliche Intelligenz ist zur großen Hoffnung in der digitalen Welt geworden. Aber ist diese Technik wirklich so zuverlässig und objektiv, wie oft behauptet wird? Ein Gespräch mit der Wissenschaftlerin Lorena Jaume-Palasí über die Tücken der Algorithmen, die Nachteile für Frauen und den Rat an ihre Tochter.

Frau Jaume-Palasí, Sie haben sich mit zwei Kolleginnen zuletzt die Entwicklung von Personalauswahlprozessen in Hinblick auf Fragen der Geschlechtergerechtigkeit angesehen. Mit welchem Ergebnis?