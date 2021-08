Haben Sie am 6. Mai kommenden Jahres schon etwas vor? Das Online-Portal 24hamburg.de hat eine Anregung: „Schlimmer als Atombombe – Asteroid nimmt Kurs auf die Erde“. Darunter, fettgedruckt: „Experten sind sich sicher: Schon 2022 wird er einschlagen.“ Der Brocken heißt 2009JF1 und hat die „15-fache Zerstörungskraft der Hiroshima-Bombe“. Das Rendezvous fällt auf einen Freitag. Nein, mir passt der Termin auch nicht. An dem Bundesliga-Wochenende spielt Union in Freiburg. Noch ärgerlicher wäre es vor dem Derby gegen Hertha.

An anderer Stelle des Internets wird berichtet, dass sich in einem afrikanischen Nationalpark Schimpansen zusammenrotten, um Gorillas umzubringen. Bisher galt das Verhältnis der Gattungen als vom Geist der Toleranz und Vielfalt geprägt. Warum ist das nun anders? Wissenschaftler wissen es nicht. Aber es könne am Klimawandel liegen. Affenthemen sind für gewöhnlich nicht besonders kontrovers. Diesmal eskalieren Leser in der Kommentarspalte. Wegen „Klimawandel“. Es ist der Begriff. Manche haben den Eindruck, ihm kaum entgehen zu können. Immer weniger schlechte Nachrichten kommen ohne ihn aus. Im Zweifel liegt es daran. Dieser Reflex macht Leute reflexartig fuchsig. Hören Sie, ich leugne hier gar nichts. Mir ist klar, dass alles mit allem zusammenhängt. Doch wenn man es nicht genau weiß, wäre es der guten Sache mitunter dienlich, die Universalbegründung ein paar Zentimeter tiefer zu hängen.