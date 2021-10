Berlin - Kernkraftwerke sind eine Gefahr, sie können havarieren und hinterlassen Atommüll, der noch Jahrtausende strahlt! Kernkraftwerke sind die Zukunft. Sie können das Energieproblem lösen und dem Klimawandel entgegenwirken! Diese beiden Extreme kann man zurzeit hören, wenn es um die Zukunft der Kernenergie geht.

Während in Deutschland Angela Merkel nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima 2011 den endgültigen Ausstieg aus der Atomenergie verkündete, setzen andere Länder umso stärker auf die Kernenergie. Wie berichtet, haben zehn EU-Staaten in einem offenen Brief gefordert, die Atomkraft als „grüne Investition“ anzuerkennen. Diese sei nicht „weniger klimafreundlich als andere Energieträger“.

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat in einem Vortrag im Élysée-Palast angekündigt, eine Milliarde Euro in den Bau kleiner Atomkraftwerke und neue Technologien für den Umgang mit Atommüll zu stecken. Frankreich will sowohl in die erneuerbaren Energien (Wind und Solarstrom) als auch in die Atomkraft investieren.

Kleine modulare Reaktoren sollen überall eingesetzt werden können

Hoffnung liegt vor allem auf den sogenannten Small Modular Reactors (SMR), kleinen modularen Reaktoren. An ihnen wird bereits seit langem geforscht, denn man wollte in der Zeit des Kalten Krieges Mini-Reaktoren unter anderem als Antriebstechnologie für militärische U-Boote nutzen. Die Forschung läuft heute vor allem in den USA, Großbritannien und Kanada. Eine einheitliche Definition gibt es nicht. Bei den SMR handle sich um eine Gruppe kleiner Reaktoren mit geringerer Leistung, die unter 10 bis 300 MWe (Megawatt elektrisch) betrage, wie das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) mitteilt. Konventionelle Reaktoren dagegen brächten eine Leistung von mehr als 1000 MWe.

TerraPower So soll das Mini-Atomkraftwerk – ein Flüssigsalzreaktor – aussehen, das das US-Start-up TerraPower errichten will. Das Unternehmen wurde mitgegründet von Bill Gates.

Mit den SMR sollen jene Probleme gelöst werden, die große Atomkraftwerke (AKW) mit sich bringen. Die Errichtung neuer AKW ist teuer, weil vor allem die Versicherungskosten explodieren und Fertigstellungen sich verzögern. Der Neubau eines AKW im US-Bundesstaat Georgia soll zum Beispiel mehr als 17 Milliarden Dollar kosten, wie die Wirtschaftswoche schreibt. Die SMR dagegen sollen eine einfache Montage an verschiedenen Orten ermöglichen, eine höhere Sicherheit der Kernbrennstoffe bieten und weniger riskant im Betriebsablauf sein. Auch könnte man sie gut mit erneuerbaren Energien kombinieren, sagen SMR-Befürworter.

Eingesetzt werden sollen SMR zur Stromversorgung für Industrie und Haushalte, zur Versorgung mit Fernwärme, zur Meerwasserentsalzung und bei Industrieprozessen, wie das BASE mitteilt. Darüber hinaus werden militärische Nutzungen wie mobil einsetzbare Mikroreaktoren verfolgt.

Weltweit einziges schwimmendes Kernkraftwerk im Norden Russlands

Es gibt bisher mehr als 60 verschiedene Konzepte für SMR. Die Bandbreite reiche „von ‚heutigen‘ Leichtwasserreaktoren mit geringer Leistung bis hin zu andersartigen Konzepten, für die bislang wenig oder keine industrielle Vorerfahrung vorliegt (wie beispielsweise Hochtemperatur- oder Salzschmelzen-Reaktorkonzepte)“, so das BASE.

So plant zum Beispiel das US-Start-up-Unternehmen TerraPower im US-Bundesstaat Wyoming den Bau eines kleinen Flüssigsalzreaktors. Der Microsoft-Gründer Bill Gates ist hier einer der Hauptinvestoren. In solchen Flüssigsalzreaktoren, auch Salzschmelzenreaktoren genannt, liegt der Kernbrennstoff in Form geschmolzenen Salzes vor, zum Beispiel als Uranchlorid. Da man hier keine Brennstäbe nutze, sei eine Kernschmelze im klassischen Sinne ausgeschlossen, sagen Forscher. Ebenfalls ausgeschlossen seien Dampfexplosionen, weil man nicht mit hohen Drücken arbeite. Katastrophen wie in Tschernobyl oder Fukushima sollen sich hier also nicht ereignen können.

Doch bis dahin ist es noch weit. Bisher arbeiten weltweit auch nur wenige SMR-Prototypen. Einer davon befindet sich auf dem russischen Schiff „Akademik Lomonossow“. Es ist das zurzeit einzige schwimmende Kernkraftwerk der Welt und versorgt seit 2019 Pewek, die nördlichste Stadt Russlands, mit Strom. Es besitzt zwei Druckwasser-Reaktoren, wie sie auch in russischen Atomeisbrechern genutzt werden. Das heißt: Sie arbeiten mit herkömmlicher Technik: mit Druck und Brennelementen. Mit allen Gefahren, die damit zusammenhängen.

Neueste, sichere Technologien dagegen – wie etwa Flüssigsalzreaktoren – sind noch kaum erprobt. Und es stellt sich generell die Frage: Können Mini-Atomkraftwerke zur Bewältigung der Klimakrise beitragen, wie Macron behauptet? In absehbarer Zeit kaum, sagen Fachleute. Es werde noch lange dauern, bis die Technik marktreif sei. Was die Klimakrise betreffe, „dürften die neuen Mini-Reaktoren wahrscheinlich zu spät kommen“, sagt etwa Volker Quaschning, Professor für das Fachgebiet Regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin. Britische Nuklearexperten schätzten, dass es bis zur Serienreife neuer Reaktortypen wie der Flüssigsalzreaktoren etwa 40 Jahre brauche. Das Zeitfenster für den Klimaschutz und die Erreichung der CO2-Neutralität schließe sich aber laut Quaschning – je nach Rechnung – in den Jahren 2035 bis 2045.



Es braucht mehrere Tausend bis zehntausend SMR-Anlagen

Was den forcierten Bau der SMR betrifft, wie er Macron vorschwebt, sehen Fachleute eine Reihe von Problemen. Kleine Reaktoren liefern relativ wenig Strom. Um etwa 400 heutige Reaktoren mit großer Leistung zu ersetzen, müssten „mehrere Tausend bis zehntausend SMR-Anlagen“ gebaut werden, heißt es in einem Gutachten vom März 2021, das vom Öko-Institut Freiburg in Zusammenarbeit mit dem Fachgebiet für Wirtschafts- und Infrastrukturpolitik der TU Berlin sowie dem Physikerbüro Bremen angefertigt wurde, im Auftrag des BASE.

Die SMR hätten zwar vielleicht sicherheitstechnische Vorteile, da sie weniger radioaktives Inventar pro Reaktor aufwiesen. „Die hohe Anzahl an Reaktoren, die für die gleiche Produktionsmenge an elektrischer Leistung notwendig ist, erhöht das Risiko jedoch wiederum um ein Vielfaches“, schreiben die Forscher. Kontaminationen könnten deutlich über das Anlagengelände hinausreichen. Eine internationale Standardisierung der neuen Anlagen sei notwendig – aber „gerade bei etablierten Atomenergiestaaten derzeit nicht absehbar“. Es sei auch schwerer, den Zugang zu Technologien zur Herstellung von atomwaffenfähigem Material zu verhindern. Um Zehntausende SMR zu unterhalten, wären Zwischenlager- und Brennstofftransporte weiterhin erforderlich. Auch ein Endlager für Atommüll bräuchte man weiter.

Kernkraftwerke sind ja auch deshalb problematisch, weil immer mehr Atommüll anfällt. Die radioaktiven Abfälle müssen wegen der langen Zeit des Zerfalls über Zehntausende bis Hunderttausende Jahre sicher gelagert werden. Alle nachfolgenden Generationen hätten das Problem am Hals – denn welches Endlager ist schon dauerhaft sicher?

Atommüll-Endlager müssen für eine Million Jahre sicher sein

Mancher entgegnet, dass sich dieses Problem relativ klein ausnehme im Vergleich zur Zerstörung des Weltklimas durch fortgesetzten CO2-Ausstoß. Aber das Problem bleibt trotzdem. Allein in Deutschland müssen am Ende insgesamt 10.500 Tonnen Atommüll endgelagert werden – gesichert für die Dauer von einer Million Jahren. So lautet die gesetzliche Vorgabe für die Standortwahl.

Auch die Atommüll-Probleme versucht man technologisch zu lösen. Zum Beispiel mit Reaktoren, die Atommüll aus vergangenen Zeiten als Brennstoff nutzen, ihn sozusagen auffressen. Vor einiger Zeit erst wurde über einen russischen Reaktor in Belojarsk namens BN-800 geschrieben, einen sogenannten schnellen Brüter, der als Brennstoff ein Plutonium-Uran-Mischoxid (MOX) nutzt. Das Plutonium soll aus ehemaligen sowjetischen Atomwaffen stammen.

Anderswo wird an Verfahren der sogenannten Transmutation – des Recyclings von Atommüll – geforscht. Eine Methode ist, hochradioaktiven Abfall durch einen Teilchenbeschleuniger mit energiereichen Neutronen zu beschießen und dadurch die Menge des Atommülls und dessen Lebensdauer zu verkürzen. Doch große Transmutationsanlagen, die dazu nötig wären, gibt es noch nicht.

Die Technologie soll unter anderem in einem Forschungsreaktor namens Myrrha in Belgien getestet werden. Ein neuartiger Reaktor – kombiniert mit einem Teilchenbeschleuniger – soll nicht nur Atommüll vernichten, sondern auch Strom produzieren und sehr sicher sein. „In einem Bruchteil einer Sekunde, nachdem wir den Teilchenbeschleuniger abgeschaltet haben, fährt der Reaktor herunter, weil er nicht genug spaltbares Material enthält“, erklärte Hamid Ait Abderrahm, Direktor der Anlage, jüngst in der „Tagesschau“ das Prinzip.

Hoffnungen auf schnelle Lösungen durch neue Atomtechnik ist eine Illusion

Insgesamt sollen in das europäische Forschungsprojekt 1,6 Milliarden Euro an EU-Geldern fließen. Kritikern ist das zu teuer. Außerdem braucht es auch hier noch lange Zeit, bis die Anlage anläuft. Um 2030 soll es so weit sein. Auf Transmutation im großen Stil wird man also sobald auch nicht setzen können.

Die Suche nach neuen Technologien braucht Zeit und ist teuer. Hoffnungen auf schnelle Lösungen durch neue Kernenergie, wie sie etwa durch Macrons Auftritt geschürt werden könnten, sind illusorisch. „Uns ist bewusst, dass das Thema politisch aufgeladen und die Akzeptanz in der Bevölkerung nicht da ist“, sagte der Forscher Klaus Kümpel vom Institut für angewandte Physik an der Goethe-Universität Frankfurt am Main, der an dem großen EU-Projekt beteiligt ist. „Dennoch sollte Forschung immer möglich sein.“