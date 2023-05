Leben unterm Eis: Was deutsche Forscher bei den Jupiter-Monden wollen

Kürzlich startete die Raumsonde „Juice“ ihre Reise zum Jupiter. Sie will dessen Monde untersuchen, auf denen es große Ozeane geben soll. Vielleicht sogar Leben.

Simulation des Eintreffens der Raumsonde „Juice“ am Jupiter und seinen Monden NASA/JPL/ESA/DLR//ATG medialab/J. Nichols/University of Leicester/University of Arizona;