Bei der Recherche auf der Website der Bundesnetzagentur, wie weit die Mobilfunk-Netzabdeckung in Deutschland fortgeschritten ist, wird sekundenlang ein Wartesymbol angezeigt – die Karte lädt und lädt nicht. Möglicherweise ist die Internetgeschwindigkeit zu gering. Mit 5G wäre das wohl nicht passiert. Der neueste Mobilfunkstandard verspricht eine bis zu zehnmal schnellere Datenübertragung als 4G (LTE) und damit Kommunikation in Echtzeit.

Wer sich heute ein neues Handy zulegt, kauft den 5G-Mobilfunkstandard in vielen Fällen mit. Mittel- und hochpreisige Smartphones sind in der Regel bereits 5G-fähig. Laut Urs Mansmann, Redakteur beim Fachmagazin c’t, gebe es in der Mittelklasse bis 300 Euro bei den neuen Geräten bereits eine gute Auswahl. Allerdings bringt ein 5G-fähiges Gerät alleine wenig. Wer den neuesten Mobilfunkstandard nutzen will, braucht auch zwingend den passenden Tarif dazu. Doch lohnen sich die teureren Tarife jetzt schon?

5G kann noch nicht überall genutzt werden

Momentan kann die Technik zumindest noch nicht überall in vollem Umfang genutzt werden. Zwar ist der Netzausbau weiter vorangeschritten. Nachdem die Telekom 2018 die ersten Zellen pilotmäßig in Betrieb genommen hat, kann der Netzbetreiber nach eigenen Angaben mittlerweile 90 Prozent der Haushalte in Deutschland mit 5G versorgen. Vodafone erreicht circa 45 Prozent der Haushalte und Telefónica (O2) hat mit Ende 2021 den 5G-Ausbau mit 30 Prozent angegeben.

Allerdings wurden ganz überwiegend bestehende 4G-Sendeanlagen per Software-Update aufgerüstet. Die zuvor exklusiv für 4G vorgesehenen Frequenzen werden nun für 4G und 5G gemeinsam genutzt – in der Fachsprache wird das Dynamic Spectrum Sharing (DSS) genannt. Das geht schneller, ist kostengünstiger, hat allerdings zur Folge, dass es durch die eingeführte 5G-Technologie insgesamt noch keine breitere Netzabdeckung gibt. Vereinfacht gesagt reagiert das Netz darauf, ob sich mehr 4G- oder 5G-fähige Geräte in Reichweite befinden. Rufen gerade beispielsweise mehr 5G-fähige Handys in der Funkzelle Daten ab, werden ihnen für diesen Augenblick mehr Kapazitäten zugewiesen. Somit hätten Kunden auch mit 5G-Tarif gar keine großen Vorteile, da eine Kapazität verwendet werde, die auch bei 4G zur Verfügung stünde, sagt Mansmann.

Berliner haben gute Chancen auf 5G-Abdeckung

Funkzellen, die für 5G einen eigenen, zusätzlichen Frequenzbereich nutzen, gibt es zurzeit noch wenige. „Dort ist die Datenrate dann tatsächlich eine sehr viel höhere“, so der Experte. Eine gute Chance darauf haben Menschen in Großstädten – und damit auch in Berlin. Auf der Karte der Bundesnetzagentur wird nämlich deutlich, wo die exklusiven 5G-Stationen entstehen: zuerst in den Metropolregionen. In ländlichen Teilen Brandenburgs gibt es hingegen immer noch weiße Flecken – selbst geteilte 5G-Funkzellen finden sich eher wenige.

Wer in einer Gegend mit guter Netzabdeckung wohnt, und den neuesten Mobilfunkstandard nutzen will, muss einen etwas teureren Tarif wählen, der 5G mit einschließt – ein 5G-fähiges Handy vorausgesetzt. Die größte Auswahl finden Kunden bei den Netzbetreibern Telekom, Vodafone oder Telefónica (O2) selbst. Billiganbieter haben noch keine 5G-Tarife im Angebot.

In der Praxis bedeutet eine schnellere Datenübertragung dann die Möglichkeit von mobilem Gaming oder Virtual Reality. Neben Privatkunden soll aber vor allem auch die Industrie von 5G profitieren. Dann können beispielsweise autonome Fahrzeuge miteinander vernetzt werden oder Roboter in Echtzeit Daten austauschen.