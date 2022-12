Mars in Opposition: Der 8. Dezember bietet ein großes Spektakel am Himmel

Der Mars – immer wieder der Mars! Wie oft wird über ihn berichtet, viel öfter als über die anderen Planeten unseres Sonnensystems. Derzeit sind auf dem Mars drei Forschungsfahrzeuge (Rover) und eine stationäre Sonde aktiv. Auch bemannte Marsmissionen sind geplant.

Die US-Raumfahrtagentur Nasa peilt die erste Mission für die 2040er-Jahre an. Die private Raumfahrtfirma SpaceX vom Elon Musk will wesentlich früher starten. Sogar von einer möglichen „Besiedelung“ des Mars ist die Rede. Doch zunächst müssen sich alle, die ein Interesse an so etwas haben sollten, mit einem Blick zum Mars begnügen. Und dieser ist am 8. Dezember 2022 besonders interessant, vorausgesetzt die Sicht ist frei.

Wie alle 780 Tage einmal steht der Mars der Sonne genau gegenüber – von der Erde aus betrachtet, die sich auf einer Linie zwischen ihnen befindet. Man spricht vom Mars „in Opposition“. Mit 82 Millionen Kilometern ist der Mars der Erde auch recht nahe. Der Abstand zwischen Erde und Mars variiert beträchtlich.

Vollmond bedeckt eine Stunde lang den Mars

Der rötlich leuchtende Mars soll „heller sein als alle Sterne am Himmel“ und besonders groß erscheinen, heißt es auf der Internetseite starwalk.space/de, die auch Details für eine gute Beobachtung mit Hilfe von Apps bietet. Hinzu kommt, dass Vollmond herrscht und dieser den Mars zwischen 6 und 7 Uhr morgens bedeckt.

Neben all der Himmelsguckerei ist besonders interessant, was in letzter Zeit in der Marsforschung passiert. So hat zum Beispiel die Nasa-Sonde Insight, die seit 2018 auf dem Planeten stationiert ist, mehrere Marsbeben registriert – ohne dass es dort eine Plattentektonik oder Vulkane gibt wie auf der Erde. Zwei US-Forscher berichten nun im Fachblatt Nature Astronomy über die mögliche Ursache.

Heißes Gestein steigt unter der Marsoberfläche auf

Unter der Elysium-Ebene auf dem Mars soll eine Zone liegen, in der heißes Gestein aus dem tiefen Mantel des Planeten aufsteigt, Plume genannt. Sobald das Material auf die feste äußere Hülle trifft, erhält es eine pilzförmige Gestalt, die einen Durchmesser von 4000 Kilometern haben soll. Der Mantel-Plume sei zwischen 96 und 285 Grad wärmer als das Gestein in der Umgebung, so die Forscher. Sie sprechen von Hotspot-Vulkanismus.

Neben der überraschenden geologischen Aktivität gibt es auch andere Entdeckungen auf dem Mars. Zu ihnen gehört der Nachweis riesiger Wassereisschichten. Auch nach Spuren frühen mikrobiellen Lebens auf dem Mars wird weiter gesucht. (mit dpa)