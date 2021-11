Berlin - Der Einstieg ins Metaverse beginnt mit einer kleinen Modenschau. Man kleidet seinen Avatar in T-Shirt oder Hoodie, Röhrenjeans oder Sporthose, wählt ein schickes Accessoire und verpasst ihm noch einen Hipster-Bart. Dann katapultiert einen der Computer an Genesis Plaza, einen Platz, um dessen kreisrunden Pool drei riesige Billboards mit Veranstaltungshinweisen postiert sind. Es dauert keine zehn Sekunden, da ist der etwas sterile, disneyhafte Platz von Avataren mit Namen wie „Upa“, „Koala“ oder „Sakura“ bevölkert, die aussehen, als wollten sie an einer Bad-Taste-Party teilnehmen.

Genesis Plaza ist der Mittelpunkt des Computerspiels „Decentraland“ und gleichzeitig der Ausgangspunkt für Gäste. Von hier aus gelangt man zu anderen Orten des Spiels. Am Browser des Computers oder idealerweise mit einer VR-Brille auf dem Kopf kann man hier in virtuelle Welten ein- beziehungsweise abtauchen.

Facebooks Paralleluniversum Metaverse

„Decentraland“ ist ein Teil des Metaverse, um das gerade ein riesiger Hype entstanden ist. Facebook werkelt unter seiner neu gegründeten Dachmarke Meta an einem eigenen digitalen Paralleluniversum, einer dreidimensionalen Weiterentwicklung des Internets, in die man sein soziales Leben überführen soll. Teleportieren heißt das im Fachjargon. Geht es nach Mark Zuckerberg, wird man künftig mit seinem Avatar an virtuellen Konferenztischen sitzen oder Freunde treffen. Der Tech-Konzern will dafür in Europa 10.000 neue Jobs schaffen. Doch das Metaverse, das Facebook monopolisieren will, ist noch ein völlig undefinierter Raum, eine digitale terra incognita; jede Plattform versucht ihr Territorium abzustecken.

„Decentraland“ erinnert ein wenig an das Computerspiel „Second Life“, das auf seinem Höhepunkt 2007 eine Million Nutzer zählte. Das Spiel ist in mehrere themenbezogene Distrikte gegliedert, die wiederum aus einzelnen Parzellen bestehen. Im Distrikt „Vegas City“ gibt es zum Beispiel eine Reihe von Spielcasinos und Shopping-Malls, die nach dem berühmten „Strip“ modelliert sind. Im Festival-Distrikt finden Live-Events statt (kürzlich performte dort im Rahmen des „Metaverse Festival“ Paris Hilton mit ihrem Avatar), in Altix (ehemals Dragon Kingdom) kann der Nutzer durch chinesische Tempelanlagen flanieren.

Das Game, das auf der Blockchain Ethereum läuft, ist eine der am schnellsten wachsenden Communitys im Netz. Das Besondere: Die Nutzer können die virtuelle Welt selbst gestalten. Sie können Zubehörartikel für ihre Avatare kaufen, Häuser bauen, Vorlesungen besuchen oder shoppen gehen. Bezahlt wird in der Kryptowährung Mana.

Modelabels wie Gucci, Prada und Ralph Lauren haben ihre eigenen virtuellen Shops eröffnet, auch das Auktionshaus Sotheby’s hat in dem Spiel eine digitale Dépendance gegründet. „Decentraland“ ist ein teures Pflaster, hochpreisiger als so manche Shopping-Meile in Paris oder New York. Die Bodenpreise gehen durch die Decke: Im Juni wurden 259 Parzellen für umgerechnet 913.000 Dollar versteigert.

Metaverse kann in Zukunft Arbeitsplatz werden

Auch Krypto-Games wie „The Sandbox“ oder „Axie Infinity“ setzen auf das Metaverse. Der Rapper Snoop Dog hat kürzlich in „The Sandbox“ zu einer exklusiven VIP-Party in seine Villa geladen, wo Gäste seine Krypto-Kunstsammlung bestaunen konnten. Der Party-Pass wurde für fast 4000 Dollar gehandelt.

Das Geld liegt im Metaverse auf der Straße. Nutzer können Grundstücke verkaufen, virtuelle Güter handeln oder Werbeflächen vermieten. Der Bewohner eines engen Ein-Zimmer-Apartments kann in „Decentraland“ zum Großgrundbesitzer aufsteigen. Die Chinesin Ailin Gräf, die 2007 mit ihrem Avatar „Anshe Chung“ zehn Prozent des verfügbaren Lands besaß und von CNN als „Rockefeller von Second Life“ bezeichnet wurde, ist in dem Spiel zur Millionärin geworden. Mit einem virtuellen Kasino lässt sich heute ein passives Einkommen generieren. In Zukunft könnte das Metaverse aber nicht nur eine Nebenverdienstmöglichkeit für Krypto-Aficionados sein, sondern ein richtiger Arbeitsplatz werden.

Das Portal „Hacker Noon“ hat kürzlich fünf futuristische Jobs im Metaverse vorgestellt. So könnte beispielsweise ein „Metaverse-Stylist“ Modetipps geben und digitale Kleidungsstücke kaufen, damit der Avatar stilvoll gekleidet ist und man keine Trends verpasst. Auch als DJ für virtuelle Festivals lässt sich Geld verdienen. Finanzberater könnten Anlagetipps geben, Tourguides durch virtuelle Museen und Galerien führen. Viele Stadt- und Fremdenführer sind durch die Corona-Krise arbeitslos geworden. Im Metaverse gibt es jedoch keine Lockdowns und Hygieneregeln – jeder, der will, kann sich von jedem beliebigen Ort auf der Erde einer virtuellen Tour anschließen. Das macht das Metaverse zu einem interessanten Arbeitsumfeld.

Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung, in der verschiedene Szenarien zur Zukunft der Arbeit präsentiert werden, könnten „Wissensnomaden“ im Metaversum als Mensch-Maschine-Übersetzer, Lerncoach oder Hausmeister tätig sein. Fraglich ist nur, wie man den virtuellen Raum reguliert. Wie werden Ruhepausen geregelt? Gelten Tarifverträge? Wie streng ist der Kündigungsschutz? Darf man einen Betriebsrat gründen? Wenn wir bald im Metaverse leben, wie Facebook-Chef Zuckerberg prophezeit, müssen diese Fragen rasch geklärt werden.