Berlin - Tonnen von Avocados landen derzeit im Müll. Ein Grund: der Shutdown der Gastronomie in der Corona-Pandemie. Die Bauern finden keine Käufer, sie müssen rund 50 Prozent ihrer Ernte wegwerfen. Viele von ihnen stehen vor der Insolvenz, da sie meist nur für die Ware bezahlt werden, die auch verkauft wird. Für Helena Gebhart, Jonas Kwaschik und Neville Mchina war diese „Avocadokrise“ nur ein weiteres Zeichen dafür, dass der Überschuss in der Lebensmittelindustrie nicht nur Existenzen, sondern auch die Umwelt bedroht. Die drei Gründer haben daher im vergangenen Jahr das Start-up Invisible Foods ins Leben gerufen. Ihr Ziel: Mithilfe von Datentechnologie wollen sie weltweit Lebensmittel retten.

Es ist ein sonniger Apriltag in Moabit. Treffpunkt ist der Obst- und Gemüsehändler Calvin Discount. Ingwer, Kartoffeln, Auberginen und Mangos liegen in den Gemüsekisten. Was einem als Käufer dabei nicht bewusst ist: Tonnen von Obst und Gemüse erreichen gar nicht erst die Händler, wie den Discounter in Moabit, sondern werden auf dem Weg vom Feld zum Händler weggeworfen. Dieses Phänomen nennt man auch Lebensmittelverlust, „food loss“.

Probleme der Lebensmittelindustrie: food loss und food waste

Ein Drittel der Lebensmittel landet laut Vereinter Nationen weltweit im Müll. Neben food loss zählt auch food waste dazu, also die Lebensmittelverschwendung. Von dieser spricht man erst, wenn Lebensmittel im Handel oder zu Hause bei den Menschen weggeworfen werden. „Food waste ist viel bekannter als food loss. Allein schon die Themen wie Foodsharing, Containern oder Start-ups wie Too Good to Go sind sehr populär“, erklärt Helena Gebhart. Sie ist auf dem Weg zu ihrer WG ein paar Straßen weiter – zum Arbeiten. Denn ein Büro haben die Gründer nicht. Auch Mitgründer Jonas Kwaschik lebt und arbeitet in Berlin für Invisible Foods. Er muss los, zu seinem anderen Job, seinem ersten Start-up Sleighdogs. Der dritte Gründer, Neville Mchina, lebt und arbeitet in den Niederlanden.

„Wir wollen den Überschuss an Lebensmitteln bereits entlang der Produktions- und Lieferketten vermeiden. Es ist ein großes Problem, auch wenn es nicht viel diskutiert wird“, sagt Gebhart während des Spaziergangs zu ihrer Wohngemeinschaft. Auf dem Weg vom Landwirt zum Verkäufer komme es oft zu unvorhersehbaren Zwischenfällen. Wenn die Ware falsch gelagert werde oder ein Containerschiff etwa drei Tage länger als geplant in einem Hafen bleiben müsse, kommen Mangos zum Beispiel nicht grün, sondern bereits gelb an. „Für viele Importeure sind reife Mangos dann bereits Abfall – sie landen containerweise im Müll“, so Gebhart. Auch wenn Lager überbelegt seien, müsse der Überschuss an Lebensmitteln weggeworfen werden.

Mit einer Technologie wollen die Gründer das Problem nun lösen. Doch wie genau soll das funktionieren? „Wir analysieren zunächst die Unternehmen. Mit wie viel Ware wird gehandelt? Wie viel Überschuss fällt an welcher Stelle ihrer Wertschöpfungskette an? Wir sammeln die Daten und können so genau feststellen, wo sich der Überschuss vermeiden lässt“, so Gebhart. Man könne so operationale Abläufe mit der Datentechnologie verbessern.

Krisen könnte man per Datentechnologie vorhersehen

Kommt es doch zu einem unvorhergesehenen Überschuss, da etwa ein Lager schon belegt ist oder eine Bestellung kurzfristig gestrichen wurde, könne das Obst und Gemüse automatisch weitervermittelt werden. Interessenten erhalten dann eine Benachrichtigung. Auch reife Mangos könne man dann noch gut vermitteln, etwa an Smoothiehersteller. Hätte man auch die derzeitige „Avocadokrise“ vermeiden können? „Ja, durch das ständige Analysieren der Daten hätte man die Pandemie und deren Auswirkungen einberechnen und vorhersagen können“, erklärt Gebhart. Die Avocados hätten dann länger am Baum bleiben können, hätten die Bauern das rechtzeitig gewusst. Man hätte zudem direkt Abnehmer finden können, die vor Ort die Avocados benötigen – die Technologie könne die passenden Abnehmer schnell ermitteln.

Ein weiteres Ziel der drei Gründer: Unternehmen sollen eine Zertifizierung für die Müllvermeidung erhalten. „Supermärkte sollen bis 2030 ihren Müll halbieren. Wenn sie mit uns zusammenarbeiten und so bereits den Müll in den Lieferketten vermeiden, würde sich das sehr positiv auf ihre Bilanz auswirken“, sagt Gebhart.

Die Supermärkte könnten ihr Image verbessern. Doch viel wichtiger: Man könnte unter anderem die Existenzen zahlreicher Bauern retten, da diese Käufer für ihre Ware finden und so auch bezahlt würden. Auch Ressourcen könnte man durch die Lebensmittelrettung schützen. Mehr als ein Viertel der weltweit verfügbaren Ackerflächen wird nur für die Herstellung von Lebensmitteln verwendet, die letztlich im Müll landen. Das wirkt sich wiederum auf die Artenvielfalt aus, da noch immer große Waldflächen gerodet werden, um etwa Platz für Palmölplantagen zu schaffen.

Zahlreiche Tierarten verlieren so ihren Lebensraum. Auch die Wasserverschwendung für die Lebensmittelherstellung ist enorm. Jährlich werden weltweit gut 250 Billionen Liter Wasser für die Produktion von Lebensmitteln verbraucht, die nie gegessen werden. „Wir können mit unserer Technologie viele wichtige Probleme auf einmal lösen“, sagt Gebhart. Starten wollen sie mit Invisible Foods zunächst in Europa.

Test mit einem ersten großen Pilotkunden

Derzeit arbeiten die Gründer bereits mit ihrem ersten großen Pilotkunden. Um wen es sich dabei genau handelt, dürfen sie nicht verraten. „Wir vermitteln 120 Tonnen an Obstpüree und Saftkonzentrat. Unser Kunde ist einer der größten Obst- und Gemüsehändler weltweit“, sagt Gebhart. „Wenn wir so beweisen können, dass es uns gelingt, den Überschuss in den Lieferketten zu vermeiden, werden sich weitere Türen öffnen. Wir könnten dann auch erstes Geld verdienen.“ Denn bislang arbeiten die Gründer unentgeltlich für ihre Idee.

Diese scheint übrigens anzukommen. Das Start-up steht im Finale der „The Hague Innovators Challenge“. Das ist ein Innovations-Wettbewerb für Start-ups in den Niederlanden. Außerdem ist es im Auswahlverfahren eines Wettbewerbs der Deutschen Bundesumweltstiftung. Ein weiteres Projekt des Start-ups: Retter-Regale im Supermarkt aufstellen, in denen Überschuss-Produkte angeboten werden. „Das Angebot richtet sich dann direkt an die Endkonsumenten. Sie können so lernen, was Überschuss bedeutet und dass die Ware einwandfrei ist“, erklärt Gebhart.