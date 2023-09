Das Schiff „MS Wissenschaft“ hat am 27. September nach 2600 Kilometern Fahrt und Halt in 33 Städten seine diesjährige Tour durch Deutschland und Österreich beendet, wie die Organisation Wissenschaft im Dialog (WiD) mitteilt. Am 9. Mai 2023 war das etwa hundert Meter lange Ausstellungsschiff vom Spreeufer in der Nähe des S-Bahnhofs Friedrichstraße in Berlin aus gestartet. Die letzte Station seiner Tour war Wien.

In den vergangenen Monaten hätten sich 103.000 Besucher für die Ausstellung zur Erforschung des Weltalls interessiert, so die Veranstalter. Das umgebaute Frachtschiff aus Niedersachsen präsentierte in seinem großen, langen Bauch etwa 30 interaktive Exponate aus der Weltraumforschung. Denn das Thema des Wissenschaftsjahres 2023 lautete „Unser Universum“.

„MS Wissenschaft“ ist ein zentrales Projekt des Wissenschaftsjahres, das als bundesweite Einrichtung im Jahre 2000 eingeführt wurde, um zur Auseinandersetzung rund um ein zentrales Thema anzuregen – und Wissenschaft auch dorthin zu bringen, wo sich keine großen Einrichtungen befinden. In diesem Jahr war das Schiff unter anderem in Brandenburg, Genthin, Bad Bevensen, Geesthacht, Hamburg, Braunschweig, Hannover, Hamm, Oberhausen, Neuss, Köln, Bonn, Heidelberg, Würzburg, Krems und Tulln.

Frage: Was bedeutet Freiheit im Jahr 2024?

Die Ausstellung selbst wird jährlich von Wissenschaft im Dialog (WiD) ausgerichtet, einer Organisation, die einst von den großen deutschen Wissenschaftsorganisationen gegründet wurde. Im kommenden Jahr stehe das Wissenschaftsjahr im Zeichen der Freiheit, teilen die Veranstalter mit. Die Ausstellung sei bereits in Planung. „Im Jahr 2024 wird das Grundgesetz 75 Jahre alt und der Mauerfall jährt sich zum 35. Mal“, heißt es in der Mitteilung von WiD. Man nehme dies zum Anlass, das Thema umfassend zu beleuchten.

Fragen seien etwa: Was bedeutet Freiheit im Jahr 2024? Welche Bedingungen sind notwendig, um sie zu ermöglichen? Welche Interpretationen von Freiheit gab und gibt es? „Mit Exponaten aus verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen an Bord wird das Schiff Mitte Mai in Berlin seine neue Tour starten“, so die Veranstalter.

Etwa 1,4 Millionen Euro sind dieses Jahr ins Schiff geflossen

Das Ausstellungsschiff tourt inzwischen seit 2002 jährlich durch Deutschland. Seit 2012 ist es im Auftrag des Bundesforschungsministeriums unterwegs, das in diesem Jahr etwa 1,4 Millionen Euro dafür zahlte. Das österreichische Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung sowie die Niederösterreichische und Oberösterreichische Landesregierung hätten den Aufenthalt in Österreich ermöglicht, so die Veranstalter. Die Exponate kämen „direkt aus der Forschung“, stammten aus Instituten der großen Forschungsorganisationen, aus Hochschulen und von weiteren Partnern.