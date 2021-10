Berlin - Kein Facebook, kein WhatsApp, kein Instagram: Rund sechs Stunden waren die Dienste des Facebook-Konzerns am Montagabend unerreichbar. Zahlreiche Netzexperten nahmen den Zusammenbruch der Facebook-Dienste zum Anlass, Kritik an der Monopolstellung des Konzerns zu üben. So kritisierte etwa der NSA-Enthüller Edward Snowden auf der Plattform Twitter die enorme Macht Facebooks und die Anfälligkeit des Online-Giganten. Der gleichzeitige Ausfall der drei Dienste WhatsApp, Instagram und Facebook mache deutlich, wie sinnvoll eine Aufspaltung in drei Firmen sei, so Snowden.

Dem stimmt auch IT-Sicherheitsexperte Manuel Atug von der HiSolutions AG zu. „WhatsApp, Instagram und Facebook gehören einem großen Konzern. Alle Dienste laufen offenbar in denselben Rechenzentren, basieren auf denselben Netzwerken. Wie störanfällig diese Zentralisierung ist, können wir an dem Ausfall deutlich sehen. Wenn eine zentrale Komponente wie hier das Netzwerkrouting wegbricht, sind automatisch auch die anderen Dienste als Kollateralschaden mitbetroffen“, erklärt Atug. Ein Aufsplitten des Konzerns sei daher ein wichtiger Schritt. Denn dezentrale Netzwerke und Dienste seien viel resilienter, außerdem könne man die Auswirkungen von solchen Ausfällen besser reduzieren.

IT-Sicherheitsexperte: Dezentrale Netzwerke sind resilienter

„Wenn ein Konzern zu groß ist, zu marktmächtig, muss man ihn zersprengen. Das würde nicht nur einen solchen Ausfall verhindern, sondern auch das Monopol aufbrechen. Doch das will Facebook natürlich nicht. Das gleiche Netzwerk zu nutzen hat einen kapitalistischen Mehrwert, es ist standardisierter, einfacher zu managen und damit günstiger im Betrieb“, sagt der Netzexperte.

War der Facebook-Crash vorhersehbar? „Für mich war klar, dass so ein Ausfall kommen wird. Das kann und wird auch immer wieder passieren – sei es durch einen administrativen Fehler, wie es dieses Mal der Fall war, oder durch einen Cyberangriff“, sagt Atug. „Da muss man sich fragen, ob man nicht besser auf dezentrale, ausfallsichere Messengerdienste zurückgreift.“ Als Alternativen nennt der Experte etwa die Dienste Signal oder Threema.

Nicht nur wegen der Sicherheit, auch wegen des enormen Einflusses von Facebook, Youtube und Co. sei es sinnvoll, die Konzerne kritisch zu hinterfragen, meint Jochim Selzer von der Hacker-Vereinigung Chaos Computer Club im Gespräch mit der Berliner Zeitung. „Wir sehen deutlich, wie dominierend die wenigen großen Internetkonzerne sind“, sagt er. Facebook, Twitter, Youtube und Co. hätten eine große Kontrolle auf die transportierten Inhalte. Facebook bestimme, welche Nachrichten wir lesen, Google bestimme, welche Webseiten wir sehen, Amazon bestimme, wo wir einkaufen – ohne demokratische oder zivilgesellschaftliche Kontrolle. „Es bleibt die Frage, ob wir einem vor allem auf Gewinn ausgerichteten Unternehmen die Entscheidungshoheit überlassen wollen, wer und welche Inhalte wie gut sichtbar sind,“ so Selzer.

Einige Länder sind abhängig von Facebook

Der stundenlange Totalausfall des Netzwerks hat zudem gezeigt, welche Monopolstellung Facebook in vielen Ländern einnimmt, erklärt die Berliner FDP-Digitalexpertin Ann Cathrin Riedel. Gerade in Ländern Afrikas und Südamerikas seien zahlreiche Menschen geradezu abhängig vom Facebook-Konzern, da dieser mit zahlreichen Mobilfunkanbietern vor Ort kooperiere. Das Angebot: Bei einer Verwendung von Facebook, WhatsApp und Instagram werde kein Datenvolumen angerechnet. Der Zugriff auf die Dienste sei also kostenlos. Wer auf den Rest des Internets zugreifen möchte, müsse bezahlen. Das Modell heiße Zero Rating. „Die Menschen hängen in einigen Ländern also total von Facebook und WhatsApp ab“, so Riedel. Der Ausfall am Montag sei für diese Menschen fatal gewesen.

„Viele Facebook-Nutzer in Afrika gehen davon aus, dass das gesamte Internet ausgefallen ist, sobald die Plattform down ist. Die Mehrheit der Leute glaubt, dass Facebook das Internet ist. Das ist das Problem, wenn Facebook versucht, die nicht Vernetzten in Entwicklungsländern zu ‚verbinden‘", kommentiert auch ein Digitalexperte aus Ghana bei Twitter.

In Deutschland sei die Abhängigkeit von Facebook nicht so extrem. „Wir können auf andere Seiten ausweichen, das Internet ist auch günstig bei uns“, so Riedel. Doch wie Atug betont auch die Digitalpolitikerin: Ausfälle können immer wieder passieren. „Die Frage ist: Was ist, wenn auch mal kritische Infrastruktur ausfällt? Dieses Mal war es die Kommunikation. Aber was machen wir, wenn es einen Hack auf Kraftwerke gibt?“, fragt Riedel. Die Politik müsse daher viel mehr auf Cybersicherheit setzen – das Risiko für kritische Ausfälle könne so immerhin reduziert werden.