Berlin - In der Corona-Pandemie spielen sie eine große Rolle: die sogenannten Preprints. Hier können Forscher Studienergebnisse veröffentlichen, bevor sie durch das oft lange dauernde Zulassungsverfahren einer Fachzeitschrift gegangen sind. Der US-amerikanische Physiker Paul Ginsparg, Urheber der ersten frei zugänglichen Online-Plattform für solche Preprints, ist am Mittwochabend mit dem Einstein Foundation Award ausgezeichnet worden, einem neuen Berliner Wissenschaftspreis.

Zusammen mit Ginsparg erhält das Center for Open Science den Preis, „eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Charlottesville, Virginia, USA“, wie die Einstein-Stiftung mitteilt. Ihr Ziel sei es, „die Zugänglichkeit, Integrität und Reproduzierbarkeit wissenschaftlicher Forschung zu erhöhen“. Der Einstein Foundation Award ist mit insgesamt 500.000 Euro dotiert und wird von der Einstein-Stiftung verliehen. Diese war 2009 vom Land Berlin ins Leben gerufen worden, um Forschung auf internationalem Spitzenniveau zu fördern.

„Die Preisträger verkörpern in idealer Weise das Ziel des Preises: durch die Förderung von systemischer Forschungsqualität nachhaltig das Vertrauen in die Wissenschaft zu stärken“, sagte Martin Rennert, Vorstandsvorsitzender der Einstein-Stiftung. Paul Ginsparg und das Center for Open Science trügen seit Jahren dazu bei, Wissenschaft transparenter und nachvollziehbarer zu machen.

In der analogen Zeit war der Weg einer Forschungsarbeit bis zur Veröffentlichung oft lang und teuer. Der heute 66-jährige Physiker Paul Ginsparg arbeitete 1991 am Los Alamos National Laboratory, betrieben von der University of California. Er begann damit, auf seinem Computer Physik-Fachartikel zu sammeln und eine Art wissenschaftliche Tauschbörse zu entwickeln. So entstand arXiv, der erste Server zum freien und schnellen Austausch sogenannter Preprints. Heute enthält die frei zugängliche Onlineplattform arXiv.org fast zwei Millionen wissenschaftliche Artikel aus verschiedensten Gebieten, darunter Physik, Mathematik, Informatik, Biologie und Wirtschaftswissenschaften. Sie wird von der Cornell University betrieben.

Ginsparg ist einer der Gründer der sogenannten Open-Access-Bewegung, die den wissenschaftlichen Fortschritt beschleunigt und demokratisiert und die Macht der großen Wissenschaftsverlage angreift. Denn Unis und Bibliotheken können sich die immer teureren Fachzeitschriften kaum noch leisten. Außerdem geht es um die Frage, ob öffentlich bezahlte Forschungsergebnisse nicht auch einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stehen sollten.

Inzwischen gibt es viele Preprint-Server. Sie nennen sich medRxiv, bioRxiv oder ChemRxiv und hätten unter anderem „entscheidend zur raschen Bekämpfung der Corona-Pandemie beigetragen“, so die Einstein-Stiftung. Viele Forscher haben diesen Weg genutzt, um der Fachwelt schnell ihre neuesten Ergebnisse zur Verfügung zu stellen, etwa zur Suche nach Medikamenten und Therapie-Ansätzen gegen Covid-19.

Das Center for Open Science wiederum habe den Wissenschaftsbetrieb in den vergangenen Jahren „nachhaltig transformiert“, teilt die Einstein-Stiftung mit. 2013 in Charlottesville, Virginia, gegründet, hat das Zentrum selbst mehrere Preprint-Dienste gestartet. Es begann mit Projekten zur Reproduzierbarkeit der Forschung in Psychologie und Krebsbiologie und stellt Forschenden „die notwendigen Instrumente und digitalen Infrastrukturen zur Verfügung, um Studien wiederholbar und transparenter zu gestalten“, wie die Einstein-Stiftung schreibt.

Mit dem Preis will die Stiftung Berlin als international wichtigen Wissenschaftsstandort sichtbarer machen. Offiziell heißt der Preis „Einstein Foundation Award for Promoting Quality in Research“. Neben Einzelpersonen werden Institutionen und Nachwuchsforscher geehrt. Die 14-köpfige Jury ist international besetzt und vertritt verschiedene Disziplinen. Juryvorsitzender ist der Schweizer Umweltphysiker und Wissenschaftsmanager Dieter Imboden.

Das Preisgeld über zehn Jahre stammt aus einer Spende der Damp-Stiftung. Diese Stiftung wurde 2012 durch den früheren Haupteigentümer der Klinikgruppe Damp, Walter Wübben, gegründet. Sie fördert vor allem medizinische Forschung und Lehre sowie soziale Projekte. Der Preis wird auch vom Land Berlin gefördert. Albert Einstein, nach dem der Preis benannt ist, wirkte 18 Jahre in Berlin – von 1914 bis Ende 1932.

„Es ist großartig, dass der Einstein Foundation Award nicht nur diejenigen auszeichnet, die Krankheiten bekämpfen oder den Planeten schützen, sondern auch jene, die die Forschungsqualität an sich stärken“, sagte Melinda French Gates, die Ko-Vorsitzende und Stifterin der Bill & Melinda Gates Stiftung, in einer Video-Botschaft anlässlich der Preisverleihung.

Dabei gibt es sicher auch Widersprüchliches. Vor allem Menschen mit mangelnder wissenschaftlicher Ausbildung seien sich oft nicht bewusst, dass ungeprüfte Vorabveröffentlichungen – also Preprints – Grenzen haben, sagen Kritiker. Sie pickten sich mitunter das heraus, was zu ihrem Weltbild passe. Den Studien fehle „die sonst übliche Qualitätskontrolle durch Peer Review“, schreibt das Cochrane-Netzwerk zu den Schattenseiten der Preprint-Veröffentlichungen. Auch Studien mit gravierenden Mängeln könnten sich hier finden.

Diese Probleme sind den Betreibern der Preprint-Server bewusst. Sie sind seit einiger Zeit dabei, ihr Screeningverfahren zu verbessern. Transparenz ist dabei sehr wichtig – also auch die Nachvollziehbarkeit der Forschung anhand der Daten. Das Center for Open Science stelle zum Beispiel den Forschenden „mit dem Open Science Framework einen Instrumentenkasten zur Verfügung, um den gesamten Forschungsprozess von der ersten Idee bis zum Ergebnis transparent, frei zugänglich, kooperativ und nachvollziehbar zu gestalten und darzustellen“, so die Einstein-Stiftung. Außerdem biete es einen eigenen Kriterienkatalog als Bewertungsmaßstab für die Open-Science-Praktiken von Zeitschriften. Paul Ginsparg wiederum sei die treibende Kraft bei der Verbesserung von arXiv und arbeite an neuen Technologien zur automatischen Qualitätskontrolle.