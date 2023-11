Unheimliche Hellseher: Künstliche Intelligenz macht Vorhersage immer perfekter

Vor einigen Jahren betrat ein wütender Kunde eine Filiale der US-amerikanischen Supermarkkette Target in einem Vorort von Minneapolis. Was dem Unternehmen denn einfiele, seiner Tochter Rabattgutscheine für Babykleidung und Krippen zu schicken, sie sei ja noch in der Highschool, schnaubte der Mann. „Versuchen Sie etwa, meine Tochter schwanger zu machen?“, fragte der verärgerte Vater. Er wolle sofort den Chef sprechen. Der herbeigerufene Marktleiter reagierte perplex und schaute im Postverteiler nach. Offensichtlich ein Irrtum, man bedauere den Vorfall.