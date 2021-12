Berlin - Plastik findet sich heutzutage nahezu überall – im Meer, im Boden, in den Verdauungsorganen von Tieren und selbst als Mikroplastik auf unseren Tellern. Jährlich landen schätzungsweise acht Millionen Tonnen Plastikmüll in der Umwelt – mit fatalen Auswirkungen für die Natur, etwa für das Leben im Meer. Jedes Jahr kostet der Müll bis zu 135.000 Meeressäugern und eine Million Meeresvögel das Leben, so der Naturschutzbund Deutschland (Nabu). Nun rückt eine aktuelle Forschungsarbeit von Wissenschaftlern der ETH Zürich ein Problemfeld in Zusammenhang mit Kunststoff in den Fokus, das bisher in der Forschung und in der Öffentlichkeit noch keine große Aufmerksamkeit erhalten hat: die Auswirkungen des Plastiks auf den Klimawandel.

Die Plastikindustrie verursacht mehr CO2-Emissionen als bislang vermutet, schreiben die Forschenden. Sie war im Jahr 2015 mit 4,5 Prozent für einen beachtlichen Teil der globalen Treibhausgas-Emissionen verantwortlich – das ist mehr als der gesamte Flugverkehr an Emissionen versursacht. Der Treibhausgasausstoß in dem Sektor hat sich laut der Studienergebnisse im Zeitraum von 1995 bis 2015 nahezu verdoppelt. Dabei macht das Recycling und Verbrennen von Kunststoffen nur einen sehr geringen Anteil aus. Der größte Teil der Emissionen – gut 96 Prozent – entsteht laut der Forschenden bei der Plastikproduktion.

Plastikproduktion wurde ausgelagert

Zwar sind die Treibhausgas-Emissionen aus der Plastikproduktion in der EU in den vergangenen Jahren gesunken. Der entscheidende Grund dafür ist allerdings nicht, dass die EU-Länder Plastik klimafreundlicher herstellen. Es liegt vielmehr daran, dass sie die Plastikproduktion und die damit verbundenen CO2-Emissionen in Entwicklungs- und Schwellenländern wie China, Indonesien und Südafrika ausgelagert haben. Mittlerweile entstehen gut zwei Drittel der Treibhausgase, die bei der Produktion von in der EU genutztem Plastik ausgestoßen werden, in anderen Teilen der Welt. Entsprechend werden die Werte auch nicht in europäische Emissionsstatistiken einberechnet. Ein ähnliches Bild ergibt sich laut der Forschenden in den USA, Australien und Kanada.

Das Problem: Die Produktion von Kunststoffen benötigt große Mengen an Energie. Und diese stammt in den entsprechenden Plastikexport-Ländern wie China oder Indonesien meist aus klimaschädlicher Kohlekraft. Zudem wird Kohle dort auch zu einem geringen Teil als Rohstoff für Plastik genutzt. Ein weiteres Problem: In den genannten Plastikexport-Ländern gelten oft weniger strikte Umweltrichtlinien.

„Der kunststoffbedingte Kohlenstoff- Fußabdruck des chinesischen Verkehrssektors, der indonesischen Elektronikindustrie und des indischen Bausektors ist seit 1995 um mehr als das 50-Fache gestiegen“, sagt Livia Cabernard, eine Autorin der Studie. Im Gegensatz zu früheren Schätzungen, die von gleichen Mengen an Brennstoff und Rohstoff für die Herstellung von Kunststoffen ausgingen, konnten die ETH-

Forschenden nun nachweisen, dass doppelt so viel fossile Energie für die Plastikproduktion verbrannt werde, wie als Rohstoff in Plastik enthalten sei.

Das habe Konsequenzen für die Bewertung der Umweltfolgen. „Selbst in einem Worst-Case-Szenario, in dem alle Kunststoffe verbrannt würden, verursacht deren Produktion den Löwenanteil der gesamten Treibhausgas-

und Feinstaubemissionen“, sagt Cabernard. Werde Kohle verbrannt, entstehen zudem feinste Partikel, die sich in der Luft anreichern. Solcher Feinstaub sei stark gesundheitsschädigend und könne Asthma, Bronchitis und Herzkreislauferkrankungen verursachen. Da immer mehr Kohle für Prozesswärme, Strom und als Rohstoff in der Plastikproduktion verwendet werde, würden auch die negativen Folgen für die Gesundheit zunehmen.

Möglichkeiten, die CO2-Emissionen zu reduzieren

Der CO2-Ausstoß wird in der Plastikproduktion – ausgehend vom Basisjahr 2015 – immer weiter ansteigen, schreiben die Autoren der ETH-Studie. Die globale Kunststoffproduktion werde bis 2030 um 40 Prozent wachsen. Um den ökologischen Fußabdruck der weltweiten Plastikproduktion zu verringern, müssten daher vor allem erneuerbare Energien in Plastikexport-Ländern ausgebaut werden, raten die Forschenden.

Eine weitere Möglichkeit wäre auch eine konsequente CO2-Bepreisung, die sowohl die Produzenten als auch die Konsumenten von Gütern betreffe. So würden CO2-intensive Plastikimporte teurer werden. Das wiederum würde Anreize für Unternehmen setzen, in sauberere Herstellungsprozesse in der ganzen Lieferkette zu investieren, so die Forschenden. Die scheinbar klimafreundlichen alternativen Materialien wie Bioplastik halten die Wissenschaftler dagegen kaum für eine Lösung, da diese häufig eine noch schlechtere Umweltbilanz haben als herkömmliches Plastik aus Erdgas oder Erdöl.

„Für die Art der durchgeführten Analyse verwendet die Studie meiner Meinung nach den neuesten Stand unseres methodischen Verständnisses“, sagte Industrieökologe Sangwon Suh von der University of California in Santa Barbara in den USA dem Science Media Center. Suh hat selbst bereits ähnliche Analysen durchgeführt und Möglichkeiten aufgezeigt, die CO2-Emissionen im Kunststoffsektor zu reduzieren. Diese beinhalten etwa Recycling, die Verwendung von Rohstoffen aus Biomasse, die Nutzung erneuerbarer Energien, die Verringerung der Wachstumsrate der Kunststoffnachfrage und die Verwendung von Kohlenstoff-Abscheidung und -nutzung.

„Meiner Meinung nach hat eine Kombination dieser Strategien das Potenzial, die Treibhausgas-Emissionen von Kunststoffen auf nahezu Null zu reduzieren. Die Frage ist, wie die Rahmenbedingungen für einen solchen Wandel geschaffen werden können“, sagt Suh. Er stimmte zu, dass die CO2-Bepreisung eine mögliche Strategie sein könne. „Damit eine CO2-Bepreisung einen solchen Wandel wirksam einleiten kann, muss sie meiner Meinung nach jedoch nicht nur substanzieller sein, sondern auch weltweit angewandt werden. Der Weg dorthin ist sicherlich eine Herausforderung.“

Entscheidend sei, weniger Altplastik als bislang zu verbrennen, meint Andreas Köhler vom Öko-Institut in Freiburg. Aus den Ergebnissen der ETH-Studie werde klar, „wie wichtig es ist, Kunststoffabfälle stofflich anstatt nur energetisch durch Müllverbrennung zu verwerten“, sagte der Wissenschaftler dem Science Media Center. „Kunststoffrecycling kann helfen, die vorgelagerten CO2-Emissionen der Herstellung zu vermeiden.“