Profit statt Weltrettung: Wie das umstrittene Sprachmodell ChatGPT entstand

Die Non-Profit-Organisation OpenAI wollte KI in den Dienst der Menschheit stellen. Da sich mit Sprachmodellen viel Geld machen lässt, bröckelt dieses Ideal.

Nicht nur Datenschützer sind in Sorge, dass Chatbots künftig Uni-Semesterarbeiten formulieren könnten – und viel mehr.

Nicht nur Datenschützer sind in Sorge, dass Chatbots künftig Uni-Semesterarbeiten formulieren könnten – und viel mehr. Fabian Strauch/dpa

Das Computerprogramm ChatGPT sorgt weiter für Schlagzeilen. Die Sprach-KI, die auf Knopfdruck Texte produziert und Fragen beantwortet, hat kürzlich an US-Hochschulen Prüfungen in Jura, Medizin und Wirtschaft bestanden. An Universitäten wächst daher die Sorge, dass Studenten künftig Hausarbeiten aus dem Automaten „herauslassen“ und sich Prüfungsleistungen erschleichen könnten.