Raketen sind Klimakiller: Wie massiv ihre Starts die Atmosphäre belasten

Am Mittwochmorgen startete die riesige Nasa-Rakete SLS in Richtung Mond. Sie ist mit 98 Metern Höhe die größte der Welt – seit der Mondrakete Saturn V von 1969. AFP/Red Huber

Am Morgen des 16. November hat endlich geklappt, was bereits zwei Mal verschoben worden war: Die „Rückkehr des Menschen zum Mond“ ist eingeläutet. Mehr als ein halbes Jahrhundert, nachdem die ersten Menschen den Mond betraten, hat die Nasa im Rahmen ihres neuen Artemis-Programms wieder eine riesige Rakete gestartet – mit dem Raumschiff Orion an der Spitze, das in eine Umlaufbahn um den Mond gebracht werden soll. Die Europäer sind an der Mission beteiligt.