Jeden Tag registriert Google 5,6 Milliarden Suchanfragen. Die Nutzer googeln alles: Sex, Krankheiten, Mordwerkzeuge. Der Konzern hat ein gigantisches Wissen über die Menschheit gesammelt. Doch so viel die Nutzer mit ihren Eingaben über ihre Persönlichkeit offenbaren, so wenig weiß der Algorithmus zuweilen über das tatsächliche Suchinteresse Bescheid. Eine Suchmaschine basiert auf der Annahme, dass man etwas Bestimmtes sucht, etwa die Telefonnummer eines Arztes oder die Öffnungszeiten eines Restaurants.

Suchmaschinen sind sehr gut darin, aus dem Wust an Daten im Netz die essenziellen Informationen zu extrahieren. Suchroboter, sogenannte Webcrawler, durchforsten in Bruchteilen von Sekunden Milliarden von indexierten Seiten. Wer die Frage „Warum steigt der Ölpreis?“ googelt, wird in der Trefferliste auf einen aussagekräftigen Artikel verlinkt. Wenn es jedoch um semantische Suche geht, haben Computerprogramme Schwierigkeiten. Google kann uns nicht sagen, welche Sehenswürdigkeiten man in Lissabon anschauen soll oder warum der Himmel blau ist.

Der Kunde muss mit der Maschine vorliebnehmen

Der ehemalige Google-Chef Eric Schmidt hat das mal als „Hotdog“-Problem bezeichnet: Der Algorithmus weiß nicht, ob der Nutzer nach dem Snack oder einem heißen Hund sucht. Und er lernt das auch nicht nach der Millionsten Suchanfrage. Analysten sehen daher schon das Ende der Suchmaschinen heraufziehen. Die Zukunft liegt nach ihrer Ansicht in Chatbots – automatisierte Skripte, die mit vorgefertigten Textbausteinen Fragen der Nutzer beantworten.

Man kennt das ja vom Online-Handel. Dort bekommt man immer seltener einen menschlichen Mitarbeiter an die Strippe. Und wenn, dann antwortet dieser wie ein Bot. Also muss der Kunde mit der Maschine vorliebnehmen. Da meldet sich ein Verkaufsassistent in einem Chatfenster: „Hallo, ich bin Ihr Verkaufsassistent. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen?“ Dann hackt man eine Frage oder ein Stichwort in das Eingabefeld, prompt poppen Antworten in dem Chatverlauf auf. So laufen heute tausendfach Verkaufsberatungen. Chatbots sind rund um die Uhr erreichbar, werden nicht krank und haben keine Launen.

Antworten aus der Perspektive eines Papierfliegers

Auch Google will stärker auf dieses Werkzeug zurückgreifen. Der Konzern hat im vergangenen Jahr auf seiner Entwicklerkonferenz „I/O“ einen eigenen Chatbot präsentiert. LaMDA, wie das Sprachmodell heißt, basiert auf dem neuronalen Netzwerk „Transformer“, das mit massenhaft Dialogen trainiert wurde. In einer Demonstration beantwortete der Sprachcomputer aus der Perspektive des Planeten Pluto sowie eines Papierfliegers Fragen, als würde er die Objekte selbst verkörpern. Auf die Frage, wie es ist, durch die Lüfte geworfen zu werden, antwortete der Papierflieger die fast schon poetisch klingenden Sätze: „Der Wind bläst dir entgegen, und die vorbeifliegenden Bäume sind ein ziemlicher Anblick.“

Googles Plan ist es, das komplexe Sprachmodell in seine Suche einzubauen. Im vergangenen Jahr haben Google-Ingenieure ein Paper veröffentlicht. Darin diskutieren die Autoren die Entwicklung eines Expertensystems, das auf offene Fragen antwortet, zum Beispiel: „Was sind die gesundheitlichen Vorteile und Risiken von Rotwein?“. Wenn man diese Frage heute googelt, erhält man in der Trefferliste als Erstes ein paar Spiegelstriche über Krankheitsbilder. Ein mit einem Wissenskorpus trainiertes Sprachmodell könnte eine kompakte medizinische Expertise liefern, die entweder in Textform über die Google-Suche oder als Audio über den Google Assistant ausgespielt wird. Fragen statt suchen also.

Mit Ask Jeeves gab es vor einigen Jahren bereits eine Suchmaschine, bei der ein englischer Butler mithilfe von Algorithmen und menschlicher Intelligenz Fragen beantwortete. Die Internetfirma schrieb jedoch nach dem Platzen der Dotcom-Blase rote Zahlen, und die Nutzer hörten irgendwann auf, Fragen zu stellen. Auch ein Neustart blieb weitgehend erfolglos. Doch der Traum einer intelligenten Antwortmaschine ist nicht ausgeträumt.

Sprach-KI ist kein verständnisvoller Seelentherapeut

Googles erster Angestellter, der Softwareentwickler Craig Silverstein, hatte die Vision einer Suchmaschine, die wie der Computer in „Star Trek“ Fragen beantwortet. Amazon-Gründer Jeff Bezos, auch er ein Science-Fiction-Fan, ließ sich von der Fernsehserie bei der Entwicklung des Netzwerklautsprechers Echo inspirieren. Mehr als die Hälfte aller Online-Suchen erfolgt mittlerweile per Sprachbefehl. Um Sprachkommandos besser zu entschlüsseln, investieren Techkonzerne Milliarden in natürliche Sprachverarbeitung. Der US-Journalist und Autor John Battelle schreibt in seinem Buch „The Search“, dass Suche der Schlüssel bei der Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) sei. Eine Suche, die nicht nur findet, sondern versteht, wonach wir fragen, käme unserer Vorstellung von Intelligenz sehr nahe.

Doch Computerlinguisten warnen: Je besser die Antworten, desto größer die Illusion, dass die Sprach-KI ein verständnisvoller Seelentherapeut ist. Das kann gerade bei Nutzern mit labiler Psyche, etwa suizidgefährdeten Menschen, zur Gefahr werden. Schon heute nehmen viele Nutzer Suchtreffer für bare Münze. Ein Dialogsystem, das auf individuelle Fragen eingeht, könnte noch mehr Autorität besitzen – obwohl es Verständnis nur simuliert. Damit rückt die Frage in den Vordergrund, wie objektiv Sprachmodelle sein können.

Wenn die KI zum Rassisten wird

Auf die Frage „Was ist die hässlichste Sprache in Indien?“ antwortete Google in seiner „Fact Box“ – einer Informationstafel, die oberhalb der Suchergebnisse eingeblendet wird – im vergangenen Jahr: „Die Antwort ist Kannada, eine Sprache, die von rund 40 Millionen Menschen in Südindien gesprochen wird.“ Das Suchergebnis sorgte für Empörung bei den Sprechern – und war insofern peinlich, als Google-Chef Sundar Pichai selbst aus Indien stammt. Google entschuldigte sich für den Vorfall und behob den Fehler. Doch das Beispiel macht deutlich, dass auch Maschinen diskriminieren können.

Wissenschaftler haben Sprach-KIs immer wieder rassistische Verzerrungen nachgewiesen. So brachte der hochleistungsfähige Textgenerator GPT-3 Muslime mit Terroristen in Verbindung. Sprachmodelle reproduzieren also auch bestimmte Vorurteile und Stereotype in der Gesellschaft. Virtuelle Assistenten wie Siri und Alexa sind mittlerweile so programmiert, dass sie bei anzüglichen Fragen blocken oder auf Websuchen verweisen.

Um solche Peinlichkeiten zu unterbinden, schlug Google-Chefentwickler Ray Kurzweil vor einigen Jahren eine Suchmaschine vor, die Fragen beantwortet, ohne dass man explizit danach fragt. Dieser „kybernetische Freund“ würde den Nutzer anhand von Suchanfragen, Mails oder Sprachkommandos so gut kennen, dass er proaktiv Antworten über Gesundheitsthemen oder Geschäftsstrategien liefert. Googles Funktion Smart Compose vervollständigt schon heute automatisch Sätze in E-Mails. Vielleicht sagt Google bald nicht nur die nächsten Sätze und Fragen, sondern auch Krankheiten voraus. Doch wenn man nicht mehr fragen muss, weil Google alles weiß, stellt man irgendwann auch keine kritischen Nachfragen mehr.