Berlin - Die Unesco hat in einem aktuellen Bericht zur Internet-Entwicklung in Deutschland die politischen Entscheider dazu aufgefordert, bis zum Jahr 2025 einen Rechtsanspruch auf einen flächendeckenden Zugang zu schnellem Internet zu schaffen. In einem Bericht zur Internetentwicklung in Deutschland, der am Dienstag auf dem Internet Governance Forum (IGF) in Berlin vorgestellt wurde, weist die Weltkulturorganisation auf einen „digitalen Graben“ hin. Während quasi alle berufstätigen Deutschen (96 Prozent) online seien, nutzten nur gut zwei Drittel der Erwerbslosen (68 Prozent) das Internet. Dieser Graben müsse überwunden werden.

Immer noch bestehen laut Unesco Defizite im gleichberechtigten Zugang aller zu den Chancen, die in der Digitalisierung liegen. Gerade intersektionelle Diskriminierungserfahrungen, Migrationshintergrund, nichttraditionelle Bildungs- und Erwerbsbiographien und Alter seien Faktoren, die die volle Realisierung aller Menschenrechte für alle im Internet und durch das Internet in Deutschland gefährden würden.

Breitbandausbau hinkt hinterher

Eine weitere Kritik: Der Breitbandausbau hinke in Deutschland im internationalen Vergleich deutlich hinterher. Zwar habe sich die Geschwindigkeit der Internetanschlüsse in Deutschland in den vergangenen drei Jahren insgesamt verdoppelt. „Es gibt aber durchaus starke regionale Schwankungen mit Blick auf ländliche Regionen und die östlichen Bundesländer“, heißt es in dem Unesco-Bericht. Zur Würde des Menschen gehöre auch die Möglichkeit des Aufbaus kommunikativer Beziehungen, was unter den Bedingungen der Digitalisierung ohne Internetzugang erschwert werde.

In dem Bericht stellt die Unesco der Bundesrepublik aber auch gute Noten aus. Die deutsche Politik habe sich auf höchster Ebene zum Recht auf Internet für alle bekannt. Der Netzzugang sei in Deutschland mit wenigen Ausnahmen flächendeckend, stabil und kostengünstig realisiert. „Hervorzuheben ist, dass es 2020 trotz stärkerer Nutzung von Telefon, Videokonferenzen und Streaming in der Covid-19-Pandemie zu keiner Zeit zu einer Netzüberlastung gekommen ist,“ heißt es in dem Bericht.

Digitale Gewalt bekämpfen

Doch auch in Deutschland gefährdeten Faktoren wie Migrationshintergrund, nichttraditionelle Bildungsverläufe und Erwerbsbiografien sowie Alter die volle Realisierung aller Menschenrechte im Internet, bemängelte die Unesco. Vor diesem Hintergrund forderte die Organisation eine stärkere Förderung der Internetnutzung durch Menschen mit Migrationshintergrund sowie der Gleichstellung von Mädchen und Frauen in allen Bereichen des Internets. Dazu gehörten Bildungsangebote aber auch Bemühungen, Ausgrenzungserlebnisse im Internet und „digitale Gewalt“ zu bekämpfen.

Auf dem IGF wurde zudem das zivilgesellschaftliche Bündnis „F5“ vorgestellt, in dem sich die Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF), AlgorithmWatch, die Open Knowledge Foundation Deutschland, Reporter ohne Grenzen (ROG) und Wikimedia Deutschland zusammengeschlossen haben. Ziel der Kooperation ist es, für einen Neustart in der Digitalpolitik zu werben, um die Digitalisierung an den Interessen der Menschen in Deutschland und Europa auszurichten. Der Name „F5“ spielt auf die Funktionstaste F5 an, mit der auf Computersystemen ein Neustart des Systems oder der Anwendung ausgelöst oder eine Webseite aktualisiert wird. Der Fokus sollte in Zukunft auf dem Gemeinwohl liegen, anstatt Interessen von Behörden und die Einnahmen von Tech-Konzernen zum Gradmesser zu machen, forderte das Bündnis. (mit dpa)