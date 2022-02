Berlin - Schreitet Deutschland in eine sichere Energie-Zukunft? Diesen Eindruck hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vermittelt. Und zwar in der vergangenen Woche, auf einer Pressekonferenz mit dem US-Präsidenten Joe Biden. Gestellt wurde die Frage nach der Abhängigkeit Deutschlands vom russischen Erdgas. Scholz erwiderte, dass bereits im heutigen Energiemix das Gas nur ein Viertel einnehme. Und davon sei nur ein Teil russisches Gas, ein anderer Teil komme aus Norwegen oder den Niederlanden. Und dann umriss Scholz die deutsche Energie-Zukunft in schönster Harmonie.