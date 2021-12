Berlin - Der Koalitionsvertrag der neuen Berliner Regierung steht. Ein zentrales Thema, das SPD, Grüne und Linke verfolgen wollen, ist unter anderem der Ausbau der Photovoltaikanlagen. Derzeit macht der Anteil an Solarenergie in Berlin lediglich ein Prozent aus, heißt es in einer Studie des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW). Das soll sich nun ändern. Das Ziel der neuen Koalition: Bis 2035 soll ein Viertel der Berliner Stromerzeugung durch Solarenergie gedeckt werden.