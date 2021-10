Berlin - Am Sonnabend, dem 16. Oktober, wird sich eine US-amerikanische Raumsonde auf eine lange und ungewöhnliche Reise begeben. Zwölf Jahre lang soll die anderthalb Tonnen schwere Lucy im Sonnensystem unterwegs sein und auf ihrer sechs Milliarden Kilometer langen Reise acht Himmelskörper besuchen. Das Hauptziel sind sogenannte Trojaner, Asteroiden, die sich im Bann des Riesenplaneten Jupiter um die Sonne bewegen und als Fossilien des Sonnensystems gelten. An der Mission beteiligt ist auch Stefano Mottola vom Institut für Planetenforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Berlin-Adlershof.