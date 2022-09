Weltuntergangs-Gletscher droht zu kollabieren: Neue Studie zum Eis der Antarktis

Forschungsschiff am Rand des Thwaites-Gletschers, aufgenommen von einer Drohne. Alexandra Mazur/University of Gothenburg

Er ist gigantisch, etwa so groß wie Syrien und Senegal, mehr als doppelt so groß wie Österreich. Und alt ist er auch, denn das westantarktische Eis entstand vor 15 bis 30 Millionen Jahren. Doch in letzter Zeit ist er ins Gerede gekommen, der Thwaites-Gletscher in der Westantarktis. Er bietet Anlass zur Sorge.

Forscher der University of South Florida in den USA behaupten, der Gigant halte sich nur noch „mit den Fingernägeln“ fest. Auch Wissenschaftler neigen manchmal zu Metaphern. Gemeint ist, dass das Eis des Gletschers genau an der Stelle dünner wird, an der es zum letzten Mal den Boden berührt und an der es zu schwimmen beginnt.

Kilometerlange Risse im Schelfeis

Diese Unterwasserkante liegt auf Felsinseln am Meeresboden. Wenn sie wegen der warmen Meeresströmungen in der Antarktis weiter zurückgeht, dann könnten sich die Fließgeschwindigkeit des Gletschers und sein Abschmelzen stark beschleunigen – mit dramatischen Folgen.

Schon im Januar 2022 hatten Wissenschaftler besorgt geäußert, dass es kilometerlange Risse im Schelfeis des Thwaites-Gletschers gebe, also dort, wo er sich 160 Kilometer weit in die Amundsensee schiebt. Die Forscher aus Florida haben nun in ihrer Studie Daten eines autonomen Unterwasserfahrzeugs ausgewertet. Sie zeigen, dass es bereits innerhalb der letzten 200 Jahre einen rasanten Rückzug des Gletschers gab. Dieser verlor schon in der Vergangenheit die Stabilität, die ihm ein untermeerischer Hügel gegeben hatte. Kurz: Die „Fingernägel“ rutschten ab.

Der Meeresspiegel könnte um 3,30 Meter steigen

Sollte dies erneut passieren, könnte es zum Kollaps des Gletschers kommen – zumal die Temperaturen des Ozeans am Unterwassereis heute mehr als zwei Grad über dem Gefrierpunkt liegen. Der letzte Halt am Boden wird also ausgehöhlt. Außerdem droht das riesige Schelfeis wegen der Risse zu zerbrechen. Passiert dies, dann werde der Rest des Thwaites-Gletschers dreimal schneller ins Meer abfließen, sagen Forscher.

Aber warum ist das alles so wichtig? Weil der Gletscher eine besondere Bedeutung hat. Er wird auch Doomsday Glacier genannt, auf Deutsch: „Gletscher des jüngsten Gerichts“ oder „Weltuntergangs-Gletscher“. Sein völliges Abschmelzen könnte dazu führen, dass der gesamte westantarktische Eisschild ins Rutschen kommt. Der Meeresspiegel könnte um 3,30 Meter steigen, Küstenstädte rund um die Welt überflutet werden, ja auch Städte in Deutschland, etwa Hamburg. Hoffen wir, dass die „Fingernägel“ halten.