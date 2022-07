Die Ankündigungen aus der Welt der Astronomen klingen nicht gerade bescheiden. Es werde so viel Neues zu sehen sein, „dass wir mit den Ohren schlackern“, hat es da etwa geheißen. Gemeint sind die zu erwartenden Entdeckungen des bislang größten und leistungsfähigsten Teleskops, das je ins All gebracht wurde. Es heißt James Webb Space Telescope (JWST) und ist seit etwa einem halben Jahr im All. Seine ersten Bilder aus dem Universum sollen am 12. Juli, veröffentlicht werden. Doch US-Präsident Joe Biden hat es sich nicht nehmen lassen, das allererste Bild bereits in der Nacht zum Dienstag – nach Mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ) – zu präsentieren.

Bei einer Zeremonie im Weißen Haus stellte Biden das Bild vor. Es zeigt – in einer nie dagewesenen Schärfe und Genauigkeit – das Farbbild eines Galaxienhaufens, wie er vor 4,6 Milliarden Jahren aussah. Es sei das „tiefste und schärfste Infrarotbild des frühen Universums, das jemals aufgenommen wurde“, heißt es zur Erklärung. Das Bild zeige Tausende von Galaxien auf einem Fleck des Himmels, der so groß sei wie ein Sandkorn, das jemand mit ausgestrecktem Arm gegen den Himmel halte.

Suche nach den frühesten Galaxien im Universum

Der massive Galaxienhaufen namens SMACS 0723 verzerre das Licht von Objekten, die hinter ihm liegen, und ermögliche so einen tiefen Blick in extrem weit entfernte, schwach leuchtende Galaxienpopulationen, sodass man noch viel tiefer ins frühe Universum schauen kann, wohl bis weit über 13 Milliarden Lichtjahre hinaus. Man spricht von einer sogenannten Gravitationslinse, die es ermöglicht, fernste Strukturen zum ersten Mal sichtbar zu machen, „einschließlich Sternhaufen und diffuse Merkmale“, die gründlicher erforscht werden sollen. „Die Forscher werden bald damit beginnen, mehr über die Masse, das Alter, die Geschichte und die Zusammensetzung der Galaxien zu erfahren, während Webb nach den frühesten Galaxien im Universum sucht“, erklärt die Nasa zur Präsentation dieses ersten Bildes.

Am Dienstag ab 16.30 Uhr MESZ will die US-Weltraumbehörde Nasa weitere Bilder präsentieren. Angekündigt sind zum Beispiel Farbbilder des Carinanebels. Dieser ist einer der größten und hellsten Nebel am Himmel und befindet sich 7.600 Lichtjahre entfernt im südlichen Sternbild Carina. Nebel sind sogenannte Sternenkindergärten, in denen Sterne entstehen. Und der Carinanebel beherbergt viele massereiche Sterne, die um ein Vielfaches größer sind als die Sonne. Präsentiert werden soll auch der riesige jupiterartige Planet WASP-96 b. Er umkreist fast 1150 Lichtjahre von der Erde entfernt seinen Stern in nur 3,4 Tagen. Und das, obwohl er etwa die Hälfte der Masse des Jupiters besitzt. Entdeckt wurde er 2014.

Schon das Hubble-Teleskop lieferte spektakuläre Aufnahmen

Angekündigt sind auch Bilder des Südlichen Ringnebels oder „Eight-Burst“-Nebels. Dabei handelt es sich um eine sich ausdehnende Gaswolke, die einen sterbenden Stern umgibt. Sie hat einen Durchmesser von fast einem halben Lichtjahr und ist etwa 2.000 Lichtjahre von der Erde entfernt. Auch das Stephans Quintett im Sternbild Pegasus – die erste kompakte Galaxiengruppe, die jemals entdeckt wurde – soll zu sehen sein. Sie liegt in etwa 290 Millionen Lichtjahren Entfernung. Vier der fünf Galaxien innerhalb des Quintetts seien „in einem kosmischen Tanz aus wiederholten engen Begegnungen eingeschlossen“, heißt es über die 1877 entdeckte Galaxiengruppe.

Diese Bilder markieren den Beginn der wissenschaftlichen Arbeit des James-Webb-Teleskops. Dieses war am 25. Dezember an Bord einer Ariane-Trägerrakete vom europäischen Weltraum-Bahnhof Kourou in Französisch-Guayana ins All gestartet – als Nachfolger des legendären Hubble-Teleskops, das seit mehr als drei Jahrzehnten spektakuläre Aufnahmen aus dem Universum lieferte. Unter anderem gehörte dazu das „Hubble Extreme Deep Field“, das etwa 5500 Galaxien zeigt, deren Licht bis zu 13,2 Milliarden Jahre brauchte, um bis zur Erde zu gelangen. Aber mit seiner Tiefe und Schärfe übertrifft das neue „Webb's First Deep Field“ nach Ansicht der Astronomen die Hubble-Aufnahmen.

Erkenntnisse aus der Zeit „kurz nach dem Urknall“

Vom James-Webb-Teleskop erhoffen sich die Wissenschaftler Erkenntnisse über das frühe Universum, das nach bisherigen Erkenntnissen 13,8 Milliarden Jahre alt ist. Man will erforschen, wie das Weltall etwa 300 Millionen Jahre nach dem Urknall ausgesehen hat. Man werde „Entdeckungen machen, von denen wir jetzt noch nichts ahnen“, sagt Klaus Jäger vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg über das Webb-Teleskop. Es werde „einfach gigantische neue Fenster eröffnen und neue Möglichkeiten“, hofft auch der Direktor für Wissenschaft bei der europäischen Weltraumagentur Esa, Günther Hasinger.

Unter anderem erwarten die Forscher, über die einst von astronomischen Objekten ausgesandte Infrarotstrahlung tief in die Entstehungsgebiete neuer Sterne und Planeten hineinblicken zu können. Diese sind hinter dichten kosmischen Staub- und Gaswolken versteckt. Auch bei der Suche nach weit entfernten Planeten soll das James-Webb-Teleskop aufschlussreiche Ergebnisse liefern. Und zwar über die Spektroskopie, die es möglich macht, von jedem Punkt im All einen chemischen Fingerabdruck zu nehmen. In einer Entfernung von bis zu tausend Lichtjahren soll man so zum Beispiel analysieren können, ob auf einem fernen Planeten Wasser möglich ist und irgendwo im All ein zweiter „blauer Planet“ wie die Erde existiert.

dpa/Nasa/Adriana Manrique Gutierrez Diese Illustration zeigt das James-Webb-Weltraumteleskop vollständig entfaltet im Weltraum.

1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt

Das James-Webb-Teleskop war 30 Jahre lang entwickelt worden und kostete umgerechnet etwa 8,8 Milliarden Euro. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen den amerikanischen, kanadischen und europäischen Weltraumagenturen – Nasa, CSA und Esa. Nach seinem Start brauchte das Teleskop mehrere Wochen, um seinen festen Ort im All zu erreichen. Dieser liegt in 1,5 Millionen Kilometern Entfernung zur Erde an einem sogenannten Lagrange-Punkt – einem von fünf Punkten im Sonnensystem, „an denen sich die Schwerkraft gegeneinander aufhebt“, wie Günther Hasinger erklärte.

Der Spiegel des Teleskops ist 6,5 Meter groß und musste monatelang gründlich ausgerichtet werden. Auch mehrere wissenschaftliche Instrumente waren zu aktivieren und zu testen. Auch das Aufspannen des Sonnenschutzes war eine sehr komplizierte Prozedur. Dieser hat etwa die Größe eines Tennisplatzes.