Es war die astronomische Sensation des Jahres, als Forscher im April 2019 das erste Bild eines Schwarzen Lochs präsentierten. Es befindet sich im Zentrum einer Galaxie namens Messier 87. Ein weltweites Netz von acht Radioteleskopen, das sogenannte Event Horizon Telescope (EHT), war für diese einzigartige Aufnahme nötig. Nun hat die internationale Forscherkooperation noch einmal nachgelegt und das Schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße abgelichtet. Das Bild ist am Donnerstag weltweit zeitgleich präsentiert worden, in Deutschland auf einer Pressekonferenz im Hauptquartier der Europäischen Südsternwarte (ESO) in Garching.

Jahrelange, komplexe Computersimulationen waren nötig, um die Aufnahme aus den Messdaten zu extrahieren und zu interpretieren. Die Beobachtungen selbst liegen bereits fünf Jahre zurück. Im April 2017 gelang es dem Forscherteam in fünf Nächten, alle acht Radioobservatorien des EHT gemeinsam auf das Zentrum der Milchstraße auszurichten. Damit erzielten sie ein Auflösungsvermögen, das dem eines einzelnen Teleskops von der Größe der Erde entspricht. Dieser Aufwand war nötig, weil die Forscher erwarteten, einen das Schwarze Loch umgebenden Lichtring abzubilden, der am Himmel etwa so groß erscheinen sollte wie ein Donut auf dem Mond. Genau das zeigt das Bild. Man erkennt einen leuchtenden Ring, der einen schwarzen Zentralteil umgibt.

Extreme Krümmung des Raums

Das Zentrum der Milchstraße, Sagittarius A* genannt, steht seit Jahrzehnten im Fokus der Astronomen. Seine Beobachtung gestaltet sich als besonders schwierig, weil dichte Staubwolken den Blick darauf verwehren. Nur in einigen Wellenlängenbereichen ist diese Materie durchlässig. So ließen sich zum Beispiel im Infraroten Sterne beobachten, die unter dem Schwerkrafteinfluss eines unsichtbaren Körpers das Zentrum umkreisen. Aus deren Beobachtungen wurde bereits die Existenz eines Schwarzen Lochs abgeleitet, das 4,3 Millionen Mal massereicher ist als die Sonne. Für diese Erkenntnis wurden Reinhard Genzel vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching und Andrea Ghez von der University of California in Los Angeles 2020 mit dem Nobelpreis für Physik geehrt.

Aus anderen Beobachtungen schließen Astronomen zudem, dass das Schwarze Loch von einer rotierenden Gasscheibe umgeben ist, aus der Materie auf spiralförmigen Bahnen wie in einem Wasserstrudel in das Zentrum hineinstürzt. Dabei erhitzt es sich und sendet Strahlung aus. Diese sieht man auf dem neuen Bild. Allerdings ist der Lichtring nicht identisch mit der Gasscheibe. Und hier kommt Einsteins allgemeine Relativitätstheorie ins Spiel. Nach ihr krümmen Himmelskörper den sie umgebenden Raum.

Stellt man ihn sich als zweidimensionale Fläche, etwa ein Gummituch, vor, so entspräche diese Krümmung einer Mulde, die eine Kugel in dem Tuch formt. Jeder andere Körper und auch Licht müssen auf ihrem Weg diese Kuhle durchlaufen und weichen dabei vom geraden Weg ab. Uns erscheint dies so, als würden sich die Körper anziehen.

dpa/EHT Collaboration Sichtbar gemachte Magnetfelder in der Nähe des Schwarzen Lochs in der Galaxie Messier 87.

Schwarze Löcher krümmen den Raum um sich herum so extrem, dass die Mulde unendlich tief wird. Fällt ein Körper dort hinein, kann er nicht mehr herauskommen. Das gilt auch für Licht. Forscher bezeichnen deswegen den Rand eines Schwarzen Lochs als Ereignishorizont. Wegen der extremen Raumkrümmung laufen Lichtstrahlen nahe am Ereignishorizont auf stark gebogenen Wegen, sie können sogar in eine Kreisbahn um das Schwarze Loch gelangen. Diese optischen Verzerrungen bewirken, dass auch Bereiche der Gasscheibe sichtbar werden, die von der Erde aus gesehen hinter dem Schwarzen Loch liegen.

Auf milliardstel Sekunden genau

Astronomen nennen deswegen den dunklen Zentralteil des Bildes den „Schatten“ des Schwarzen Lochs. „Das heutige Bild liefert den ersten direkten visuellen Beweis für die Existenz eines Schwarzen Lochs im Zentrum unserer eigenen Galaxie“, sagt Anton Zensus, Direktor am Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn, das in der Vorbereitung und Realisierung des Event Horizon Telescopes eine wesentliche Rolle gespielt hat. So wurden dort nach dem Ende der Beobachtungskampagne alle auf Festplatten gespeicherten Daten der acht Observatorien mit einer Genauigkeit von Bruchteilen einer milliardstel Sekunde überlagert – eine notwendige Voraussetzung für das Gelingen. Zensus war auch der Gründungsvorsitzende der aus 300 Mitgliedern bestehenden Kollaboration.

Besonders interessant war für die Forscher der Vergleich der beiden Aufnahmen. Das Schwarze Loch in Messier 87 ist rund 1500-mal massereicher und größer sowie eine Million Mal leuchtkräftiger als das von Sagittarius A*. Dennoch ähneln sich deren Bilder auf verblüffende Weise. Das unterstreicht die Gültigkeit des schon vor Jahrzehnten vorausgesagten „Keine-Haare-Theorems“. Demnach sind Schwarze Löcher nur durch ihre Masse, Drehung um die eigene Achse und elektrische Ladung definiert. Weitere Eigenschaften („Haare“) besitzen sie nicht. Aus physikalischer Sicht sind sie sehr einfache Gebilde.

Die geringe Größe des Schwarzen Lochs von Sagittarius A* hat allerdings die Auswertung der Messdaten enorm erschwert. Das in der Gasscheibe mit nahezu Lichtgeschwindigkeit kreisende Gas benötigt nur einige Minuten für eine vollständige Umrundung. Dabei treten Turbulenzen und Helligkeitsschwankungen auf. Bei dem anderen Schwarzen Loch, Messier 87, dauerten diese Tage bis Wochen. Die Situation ist etwa so, als würde man im einen Fall den Flügelschlag eines Kolibris und im zweiten den eines Adlers scharf fotografieren wollen.

Wieder einmal wird Einstein bestätigt

Um diese Herausforderung bei Sagittarius A* zu meistern, mussten neue Auswertealgorithmen entwickelt und 200 Simulationen auf Supercomputern gerechnet werden, um ein schlüssiges Resultat zu erhalten. Das Bild des Schwarzen Lochs von Sagittarius A* ist letztlich ein Mittelwert von verschiedenen Bildern.

Nicht zuletzt lassen sich mit der neuen Aufnahme die Vorhersagen der allgemeinen Relativitätstheorie überprüfen. „Das ist deswegen besonders gut möglich, weil wir aus den Beobachtungen von Genzel und Ghez sehr genau die Masse des Schwarzen Lochs und damit auch dessen Größe kennen und mit den Beobachtungen vergleichen können“, erklärt Michael Kramer vom Bonner Max-Planck-Institut, der ebenfalls maßgeblich am EHT beteiligt ist. Erneut besteht Einsteins Vorhersage alle Tests. Darüber hinaus lassen sich einige konkurrierende Theorien ausschließen oder stark einschränken. „Das ist ein ganz wesentliches Ergebnis unserer Beobachtungen“, resümiert Zensus.

Damit ist die Untersuchung der Schwarzen Löcher noch längst nicht abgeschlossen. Seit April 2017 haben weitere Beobachtungskampagnen stattgefunden, bei denen drei Observatorien hinzugekommen und Detektoren und Analysemethoden verbessert worden sind. „Wir erwarten bald weitere spannende Ergebnisse“, sagt Anton Zensus. Der bereitet gerade das Vertragswerk für eine neue Runde mit dem Event Horizon Telescope vor. Dessen Laufzeit war nämlich auf fünf Jahre begrenzt. Zenus’ Ziel ist es, weitere Observatorien in das Netz aufzunehmen und das EHT zu einem regulär arbeitenden Weltteleskop zu machen.