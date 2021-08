Berlin - Posen in Reizunterwäsche, mal mit gespreizten Beinen, mal mit den Händen auf ihren Brüsten – Bilder, die Rebecca Baden als 15-Jährige mit dem Selbstauslöser von sich geschossen hatte. Eigentlich waren sie für ihren damaligen Freund bestimmt. Per Bluetooth schickte sie ihm die Bilder zu, doch er wollte sie nicht, löschte sie von seinem Handy. Der Grund: Er befürchtete, sie könnten im Netz landen. Und so kam es auch. Die Bilder verbreiteten sich erst unter ihren Mitschülern, später weiter im Internet. Schuld waren zwei Klassenkameraden, die Rebecca Badens Handy in einer Pause unbemerkt aus ihrer Handtasche genommen hatten und sich die Bilder zuschickten – danach geriet alles außer Kontrolle.

„Ich weiß noch, dass da dieses Ohnmachtsgefühl war“, erzählt Baden 15 Jahre später. Heute arbeitet die 29-Jährige als Journalistin in Berlin. „Ich wusste damals nicht: Wo sind die Bilder? Wer hat sie gesehen? Was kann ich tun? Ich hatte auch ein schlechtes Gewissen, weil mein damaliger Freund mir noch gesagt hatte, dass es nicht die beste Idee war, die Fotos auf dem Handy zu behalten“.

Ein schambehaftetes Thema

Badens Geschichte ist kein Einzelfall. In der aktuellen Jim-Studie – Jim steht für Jugend, Information, Media – gaben gut 16 Prozent der befragten Jugendlichen an, dass gegen ihren Willen Bilder und Videos gepostet worden sind. „Die Dunkelziffer wird sehr wahrscheinlich viel höher sein“, vermutet Carolin Bollmeier vom Verein Juuuport e.V., einem Online-Hilfsportal für Kinder und Jugendliche. Bei Juuuport helfen und beraten sogenannte Scouts – Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 24 Jahren – Gleichaltrige bei Problemen wie Cybermobbing. Gerade das Verschicken von Nacktbildern sei ein sehr schambehaftetes Thema, erklärt Bollmeier. Viele Kinder und Jugendliche würden sich nicht trauen, darüber zu sprechen. Das Thema müsse ihrer Meinung nach viel stärker in der Öffentlichkeit behandelt werden, damit die Jugendlichen wissen: Sie sind nicht allein.

Benjamin Pritzkuleit „Ich weiß noch, dass da dieses Ohnmachtsgefühl war“, erzählt Rebecca Baden. Als Jugendliche wurden Nacktfotos von ihr im Netz verbreitet.

Die Verbreitung intimer Fotos und Videos von Teenagern versucht unter anderem eine neue Mini-Serie „Nudes – Nackt im Netz“ , die seit dem 18. August in der ARD-Mediathek verfügbar ist, zu thematisieren. Die beiden norwegischen Regisseurinnen, Liv Joelle Barbosa Blad und Erika Calmeyer, erzählen anhand dreier fiktiver Coming-of-Age-Geschichten der Teenager Sofia, Viktor und Ada, wie es ist, wenn sich intime Aufnahmen in kürzester Zeit verbreiten. Die erste Protagonistin, die 16-jährige Sofia, wurde etwa beim Sex heimlich gefilmt. Das Video verbreitete sich in kürzester Zeit im Netz. Nur ein paar Tage später wusste bereits jeder in der Schule von dem Film. In der zweiten Geschichte wird Viktor ins Zentrum gerückt, ein 18-Jähriger, der eine Minderjährige ohne ihr Wissen beim Sex gefilmt hat und sich nun der Strafverfolgung stellen muss, nachdem er den Film online gestellt hat. Und bei Adas Story geht es um intime Fotos, die aus einem privaten Chat in pädophile Kreise gelangt sind und die 14-Jährige nun erpressbar machen.

Den Regisseurinnen gelingt es auf der einen Seite eindrücklich, die riesige psychologische Belastung der Betroffenen zu übermitteln. Auf der anderen Seite zeigen sie auch, wie sich die Betroffenen wehren und dass die Täter, wie Viktor, Schuld tragen und dementsprechend bestraft werden müssen. Die zentrale Botschaft der Serie: Das Senden von Nacktfotos und -videos gegen den Willen der Betroffenen ist eine Straftat.

„Die Scham ist oft so groß, dass die Betroffenen gar nicht erst den Eltern oder Lehrern von dem Vorfall erzählen möchten“, sagt Bollmeier. Juuuport sei daher eine gute erste Anlaufstelle. Dort könnten sich die Kinder und Jugendlichen erst einmal an Gleichaltrige wenden. „Unsere Scouts raten dann dazu, erst einmal einen Screenshot der Videos und Fotos zu machen. Auch das ist vielen – verständlicherweise – sehr unangenehm“, sagt Bollmeier. Doch Screenshots seien wichtiges Beweismaterial. Zudem sollten die Bilder in den sozialen Netzwerken gemeldet werden. Wenn man die Betreiber der Plattformen kontaktiere, seien diese dazu verpflichtet, die Bilder zu entfernen. Die Jugendlichen können sich auch direkt an die Polizei wenden und Anzeige erstatten.

Noch immer existiert das Victim Blaming, die Täter-Opfer-Umkehr

Auch Rebecca Baden erzählt, dass sie nach der ersten Veröffentlichung ihrer Bilder in Unterwäsche das Ganze zunächst mit sich selbst ausgemacht habe. Als die Bilder dann weiter im Netz verbreitet wurden, vertraute sie sich ihrem Vater an – notgedrungen. Sie verstehe, wenn sich Jugendliche nicht trauen, ihren Eltern von solchen Vorfällen zu erzählen. Auch sie habe ihrem Vater ungern die Fotos gezeigt. „Ich hatte Unterwäsche an, ich habe auf den Bildern posiert. Das waren meine ersten sexuellen Erfahrungen. Die teilt man natürlich nicht gerne mit den Eltern“, erzählt sie. Doch damals gab es noch keine Online-Hilfs-Angebote für Jugendliche, wie Juuuport. Baden hatte keine Vertrauenslehrerin oder sonst jemanden, dem sie von der ganzen Sache hätte erzählen können. Ihr Vater war die einzige Person, und er half ihr.

Was sie damals als Jugendliche sehr beschäftigt hatte: Nach der Veröffentlichung der Bilder gaben ihr sowohl Mitschüler als auch Lehrer die Schuld: Denn sie habe ja die Bilder gemacht und verschickt. Und: Warum sei sie eigentlich so naiv gewesen? „Heute weiß ich: Es ist nicht meine Schuld. Nacktfotos zu schießen und an seine Freundin oder an seinen Freund zu schicken, ist nicht das Problem. Diejenigen, die die Bilder unerlaubt verschicken, das sind die Täter“, sagt Baden.

Die Täter-Opfer-Umkehr, Victim Blaming genannt, wird auch in der Mini-Serie aufgegriffen, etwa in der Folge von Sofia. Nachdem ihr Sexvideo in der ganzen Schule verbreitet wurde, wird sie von allen Seiten schief angeguckt. Mitschülerinnen und Mitschüler tuscheln über sie oder machen sich über sie lustig. Nur ihre engsten Freundinnen zeigen sich ihr gegenüber solidarisch.

„Häufig ist es so, dass sich die Betroffenen Beleidigungen und Beschuldigungen von ihrem Umfeld aussetzen müssen. Es ist für sie schwer auszuhalten“, sagt Bollmeier. „Gerade wenn ihnen die Schuld für ihre Situation in die Schuhe geschoben wird, leiden sie stark darunter. Viele fühlen sich hilflos, ausgeliefert. Ihr Vertrauen wurde missbraucht und sie schämen sich für das, was ihnen passiert ist.“ Wichtig sei es, sich immer klar zu machen, dass die Schuld nicht bei einem selbst liege, sondern bei denjenigen, die ungefragt intime Bilder oder Videos weiterleiten oder veröffentlichen.

Und wie kann man sich vor solchen Taten schützen? „Das Versenden solcher intimer Bilder ist schon mit Risiken verbunden. Es ist ratsam, sich vorher wirklich vor Augen zu führen, ob man der anderen Person vertrauen kann“, rät Bollmeier. Man solle sich auch niemals überreden lassen, solche Fotos oder Videos von sich machen zu lassen. Wenn man dennoch intime Bilder verschicken möchte, sollte man darauf achten, dass man das eigene Gesicht nicht erkennen kann oder dass man Tattoos oder andere Merkmale verdeckt. Auch auf einen neutralen Hintergrund sollte man achten.

Medienkompetenz muss früh vermittelt werden

Viel wichtiger sei laut Bollmeier allerdings die Prävention. „Kindern und Jugendlichen muss schon früh vermittelt werden, dass es eine Straftat ist, wenn man Bilder und Fotos gegen den Willen der Person verschickt“, so Bollmeier. Denn das Internet ist kein rechtsfreier Raum. „Die Aufklärung sollte in der Schule stattfinden oder schon bei den Eltern. Wir bei Juuuport bieten auch Onlineseminare für Schulklassen und Jugendgruppen an, die von erfahrenen Scouts durchgeführt werden“, sagt Bollmeier. Außerdem brauche man mehr Sicherheit im Netz. Plattformen müssten Kinder und Jugendliche besser schützen.

Auch Rebecca Baden glaubt, dass die Medienkompetenz bereits in den Schulen vermitteln werden müsse. „Dafür muss das Lehrpersonal aber auch geschult werden. Was passiert im Netz? Wie kann ich Kinder und Jugendliche darauf vorbereiten? Wie wehrt man sich? Was ist eine Straftat?“, sagt Baden. „Die Kinder werden so oder so irgendwann bei WhatsApp Nachrichten verschicken, intime Selfies senden. Entweder man tabuisiert es oder man spricht es eben an, bereitet die Kinder darauf vor.“ Noch immer werden soziale Medien und das Internet unterschätzt. „Hate Speech, Revenge Porn – all das wird noch zu oft abgetan. Dabei haben solche Taten der digitalen Gewalt reale Konsequenzen für Menschen.“

Rebecca Baden findet es gut, dass Serien wie „Nudes – Nackt im Netz“ das Thema behandeln. „Es ist dabei aber wichtig, nicht nur das bemitleidenswerte Opfer zu sehen, sondern die Betroffenen zu empowern und ihnen zu erklären, was sie machen können“, sagt die 29-Jährige. „Es muss einen Anstoß in der Gesellschaft geben. Gerade Mädchen und Frauen sind von digitaler Gewalt betroffen. Wir müssen uns solidarisch mit ihnen zeigen. Wir können sie fragen: Was kann ich für dich tun? Brauchst du Hilfe?“, so Baden.

Sie selbst habe für einen Artikel mit den Personen von damals, etwa den beiden Klassenkameraden, gesprochen, die die Bilder von ihrem Handy geklaut hatten. „Die haben sich entschuldigt. Ich habe mit der ganzen Geschichte mittlerweile emotional abgeschlossen“, sagt Baden. Sie sei eine selbstsichere Frau. Sie wehre sich, wenn jemand sie sexistisch beschimpft oder ihr Outfit kommentiere. Ob sie heute noch intime Fotos versende? „Ja, an meinen Partner“, sagt sie. „Wenn sie heute irgendwo geteilt werden würden, weiß ich: Es ist nicht meine Schuld.“