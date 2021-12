Berlin - Wenn die Hände zittern, die Muskeln sich versteifen und der Gang langsamer und die Schritte kürzer werden, deutet viel darauf hin, dass man an Parkinson leidet – eine Erkrankung des Gehirns, die durch das Absterben von speziellen Nervenzellen verursacht wird. Für eine gute Diagnose, aber auch um den Krankheitsverlauf beobachten und die Therapie anpassen zu können, ist es extrem wichtig, die Bewegungen der Patienten regelmäßig und präzise zu analysieren. Das Problem: Die Untersuchungen hierfür sind bislang viel zu aufwändig und oft sehr ungenau.

„Wenn man nicht gerade ein Labor mit der neuesten Ausstattung hat, dann ist eine gute Bewegungsanalyse nur sehr schwierig zu erreichen“, sagt die Berliner Medizininformatikerin Karen Otte. Für jede Untersuchung müssten die Patienten dann extra in eine Praxis oder in ein Krankenhaus fahren. Gerade für Menschen, die in ländlichen Gebieten wohnen, komme es dann oft zu langen Anfahrtszeiten. Die Analysen würden dann manchmal nur jedes halbe Jahr stattfinden – viel zu selten.

Technologie soll das Problem der Bewegungsanalyse lösen

Zahlreiche Ärzte, die keine entsprechende Ausstattung besitzen, würden sich zudem nur auf ihr Augenmaß verlassen. „Das macht die Bewertung von kleinen Veränderungen sehr schwierig“, sagt Otte. Auch wenn Parkinson noch nicht heilbar ist, gibt es sehr gute Therapiemöglichkeiten, um die Symptome zu behandeln. Doch um feststellen zu können, ob Medikamente wirken, braucht es eben eine fortlaufende Beobachtung der motorischen Symptome, also der Bewegungen – und hier gibt es noch eine riesige Lücke in der Neurologie.

Gemeinsam mit dem Arzt und Neurowissenschaftler Alexander Brandt, Leiter des Neurodiagnostik-Labors der Charité, und dem Berliner Mathematiker Sebastian Mansow-Model, hat Karen Otte daher die Technologie Amsa entwickelt, die das Problem der Bewegungsanalyse mithilfe einer 3D-Kamera lösen soll und zu Hause von den Patienten angewendet werden kann.

Motognosis Die Patienten werden durch kurze neurologische Bewegungsaufgaben geführt, die sonst in einem Labor erfolgen.

Die Idee entstand 2011. Damals lernte Karen Otte Alexander Brandt und Sebastian Mansow-Model auf der Suche nach einem Praktikum kennen. Zu der Zeit kam auch gerade die Spielekonsole Xbox mit einer neuen 3D-Kamera auf den Markt. „Die Technologie war total spannend für uns“, sagt Mansow-Model. „Wir hatten damals die Idee, dass man diese Kamera doch auch für die medizinische Bewegungsanalyse nutzen könnte.“ Karen Otte nahm sich der Thematik in ihrem Praktikum an, initiierte erste Studien, medizinische Forschungen und verfolgte das Thema anschließend auch in der Bachelor- und Masterarbeit. „Wir haben von Anfang an viel Feedback bekommen, zuerst nur aus der Forschung. Als wir unsere Ergebnisse dann auch auf Kongressen vorgestellt haben, waren auch zahlreiche niedergelassene Ärzte interessiert“, sagt Mansow-Model.

Da die Resonanz so riesig war, beschlossen die Wissenschaftler 2014, das Start-up Motognosis aus dem Charité-Neurodiagnostik-Labor auszugründen. „Wir haben gleich mit Fördermitteln gestartet, hatten auch schon einen Industrieauftrag für einen Piloten mit unserer Technologie“, sagt Mansow-Model. Die Software Amsa wurde bereits als Medizinprodukt zugelassen und vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte akzeptiert. 2022 soll Amsa eine digitale Gesundheitsanwendung werden und somit verschreibungsfähig.

Neurologische Bewegungsaufgaben per Anleitung

Und wie funktioniert das Ganze nun genau? Voraussetzung für eine Nutzung ist ein Windows-PC und die 3D-Kamera, die beispielsweise in Studien zur Verfügung gestellt wird, erklärt Karen Otte. Die Patienten werden dann von der Software durch kurze neurologische Bewegungsaufgaben geführt, die sonst in einem Labor oder in einer Arztpraxis erfolgen. Die 3D-Kamera zeichnet dabei die Bewegungen auf. So werden die Patienten etwa in einer Übung gebeten, mit geöffneten Augen und geschlossenen Füßen zu stehen und anschließend die Augen zu schließen. Parkinson-Patienten verlieren dann oft das Gleichgewicht. Auch das bekannte Parkinson-Zittern, der Tremor, oder die Geschwindigkeit von verschiedenen Bewegungsmustern lassen sich so exakt messen. Die Software analysiert und stellt die Ergebnisse in einem Verlaufsbericht dar. Die Ärzte können dort genau erkennen, wie die Krankheit verläuft und wie sich die Medikamente auf die Bewegungen des Patienten auswirken.

Motognosis Die Berliner Wissenschaftler Karen Otte und Sebastian Mansow-Model (von links)

Doch wie gut ist die Bewegungsanalyse für zu Hause tatsächlich? Die Software könne nur die Bewegungen bewerten. Andere Symptome, wie psychische Krankheitszeichen müssen vom Arzt beobachtet werden. „Es ist logisch, dass die Technologie auch kein hochstandardisiertes Bewegungslabor ersetzen kann“, sagt Mansow-Model. Doch Hausärzte und Neurologen hätten solch ein Labor oft auch nicht. Wie bereits beschrieben, sind die Analysen oft ungenau oder finden viel zu selten statt. „Dadurch, dass die Anamnese nach Hause verlagert wird, kann man über einen langen Zeitraum metrische, quantitative, objektive Messwerte ermitteln. Der Arzt sieht dann direkt, ob sich der Zustand des Patienten verbessert oder verschlechtert und ob die Therapie anschlägt“, erklärt Karen Otte.

Allein in Deutschland sind bis zu 400.000 Menschen an Parkinson erkrankt, schätzt die Deutsche Gesellschaft für Parkinson und Bewegungsstörungen (DPG). Das durchschnittliche Alter, in dem die Erkrankung des zentralen Nervensystems beginnt, liegt bei 60 Jahren. Die Krankheit kann sich aber bereits vor dem 40. Lebensjahr bemerkbar machen. Und die Zahl der Erkrankten nimmt stetig zu. Aus Parkinson ist eine regelrechte Pandemie geworden, schrieb der US-amerikanische Neurologie-Professor Ray Dorsey von der University of Rochester etwa im Fachblatt Jama Neurology. In den letzten 30 Jahren habe sich die Anzahl der Erkrankten verdoppelt, erklärt Karen Otte. In den nächsten 30 Jahren wird sich die Anzahl noch einmal verdoppeln. Ein entscheidender Grund: die alternde Gesellschaft und die Veränderung der Lebensführung.

Einsatz bei MS in der Orthopädie und Entwicklungsforschung

Die Berliner Wissenschaftler würden sich momentan mit ihrer Technologie Amsa vor allem auf Parkinson-Patienten fokussieren. Die Bewegungsanalyse könnte in Zukunft aber auch bei Schlaganfall- und Multiple-Sklerose-Kranken (MS) nützlich sein. MS ist die häufigste entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems bei jungen Erwachsenen.

Die Technologie sei flexibel, erklärt Otte. Sie könne überall eingesetzt werden, wo die Analyse der Bewegungen entscheidend ist. Derzeit läuft eine Studie in Berlin, bei der Multiple-Sklerose-Erkrankte die Technologie zu Hause nutzen. Auch in der Orthopädie ist eine Studie geplant. Vor kurzem ist den Berliner Wissenschaftlern außerdem ein größeres Forschungsprojekt bewilligt worden, dass sich mit den Bewegungsanalysen von Babys beschäftigen wird.

Motognosis Die 3D-Kamera zeichnet die Bewegungen der Patienten detailliert auf.

Die Entwicklung der Berliner Wissenschaftler stößt international auf großes Interesse. Sie haben bereits unter anderem Studien in Italien und Japan mithilfe der Technologie begleitet. In Zukunft werden Technologien wie Amsa immer wichtiger werden, sagt Otte. Gründe seien etwa der Fachärztemangel, gerade in ländlichen Gebieten. Digitale Gesundheitsanwendungen würden zudem sowohl den Patienten, aber auch den Ärzten helfen und sie unterstützen. Es sei wichtig, in Zukunft den Transfer von Forschungsergebnissen in die „Realität“, beispielsweise als Ausgründung, zu unterstützen, sagt Mansow-Model. „Gerade in Berlin gibt es viele tolle Forschungen. Aber sobald die Promotion abgeschlossen ist, verschwinden die Ergebnisse oft in der Schublade. Das muss sich auf jeden Fall ändern.“