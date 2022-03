Berlin - Als Oliver Thiemann vor einigen Jahren mit seinen Kindern im Hamburger Hafen die riesigen Containerschiffe sah, die tonnenweise Ware von einem Land zum nächsten verschifften, dachte er sich: Irgendwas stimmt nicht mit unserem Konsumverhalten, dem Warenkreislauf. „Es gibt doch bereits genug Kleidung, Elektrogeräte, Möbel auf der Welt. Trotzdem wird so viel neu produziert, verschifft, gekauft und wieder weggeworfen“, sagt der Brandenburger. Für ihn stand fest: Das muss sich ändern.

Vor einem guten halben Jahr gründeten er und der Unternehmer Christian Wegner daher das Start-up Wisemarkt, eine Ankaufsplattform, die den Handel mit Gebrauchtwaren voranbringen soll. Thiemann hat bereits mehr als 15 Jahre bei dem Online-Marktplatz Ebay gearbeitet. Wegner hat 2003 begonnen, mit gebrauchter Ware zu handeln. Allerdings nicht aus einem konsumkritischen, nachhaltigen Gedanken heraus, sondern schlichtweg aus Geldnot. Der gebürtige Brandenburger war damals arbeitslos und fing an, gebrauchte Ware zu kaufen und online mit Gewinn zu verkaufen, um Geld zu verdienen. Das Prinzip ging auf.

Erst Momox, dann Wisemarkt

2006 gründete der heute 43-Jährige das Unternehmen Momox für den An- und Verkauf von gebrauchten Büchern und Medien und verdiente damit Millionen. 2019, nach fast 15 Jahren, hat er Momox verlassen. Und jetzt Wisemarkt, wieder der Handel mit gebrauchter Ware. „Heute geht es mir nicht ums Geldverdienen, sondern um den Nachhaltigkeitsaspekt. Wir wollen die Waren wieder in den Kreislauf zurückbringen“, sagt Wegner. „Ich will etwas schaffen, worauf meine Kinder stolz sein können.“

Für viele Menschen sei der Verkauf von gebrauchter Ware auf den gängigen Marktplätzen wie Ebay und Co. bislang zu aufwendig, sagt Thiemann. Man müsse jeden einzelnen Artikel hochladen, mit den Interessenten verhandeln, Nachfragen beantworten, die Artikel verschicken. „Viele wollen das nicht und lassen es dann ganz. Oft landet gute Ware im Müll“, sagt Wegner.

Wisemarkt solle den Prozess vereinfachen. Das Prinzip: Wer zu Hause ausmistet, kann die Artikel – von Bratpfanne, Deko bis Kleidung – fotografieren, auf der Plattform hochladen und erhält dann einen festen Ankaufspreis. Anschließend kann man das Paket an Wisemarkt verschicken. Nach der Prüfung der Artikel erhält der Verkäufer das Geld für alle Sachen zusammen. Sollte ein Artikel doch nicht der ursprünglichen Erwartung entsprechen, schickt Wisemarkt diesen kostenlos an den Verkäufer zurück. Alle anderen Artikel werden von Wisemarkt aufbereitet, gereinigt und online weiterverkauft – mit Rückgaberecht und der Sicherheit, dass die Ware funktionsfähig ist.

Secondhand wird immer beliebter

„Die Sachen sollten einen bestimmten Wert haben und in einem guten Zustand sein, damit der Ankauf lohnt. Artikel im Wert von unter zehn Euro nehmen wir eher nicht an“, sagt Thiemann. Denn letztendlich seien sie eben auch ein Unternehmen, das wachsen wolle mit dem Verkauf eben jener Produkte. Das spiegele sich auch im Preis wider. Man bekomme als Verkäufer auch weniger Geld für seine Ware, als wenn man sie direkt auf einer anderen Plattform privat verkauft. Denn der Service, die Logistik, das Prüfen und Reinigen der Ware – all das koste Geld. Wie hoch der Verkaufserlös ist, hängt vom jeweiligen Artikel ab.

Auf den Handel mit gebrauchter Ware setzen bereits immer mehr Unternehmen, Stichwort: Re-Commerce, eine Kombination der Begriffe E-Commerce (auf Deutsch: elektronischer Handel) und Re (englisch für: wieder und zurück). Neben dem wohl bekanntesten großen Online-Marktplatz Ebay gibt es etwa Vinted, früher Kleiderkreisel, eine Plattform, bei der Privatpersonen ihre Kleidung verkaufen können oder das Unternehmen Rebuy, das mit Medien und gebrauchten Elektronikgeräten handelt. Auch große Onlinehändler wie Zalando, Asos und Aboutyou verkaufen mittlerweile Secondhand-Ware – nicht ohne Grund: Der Markt lohnt sich.

Das zeigt auch eine Studie des Wuppertal-Instituts für Nachhaltigkeitsforschung. Vier von zehn Befragten würden demnach bereits mindestens zweimal im Jahr Secondhand kaufen – am häufigsten die Gruppe der 30- bis 39-Jährigen. 61 Prozent der Befragten in diesem Alter hätten 2021 mindestens einmal etwas aus zweiter Hand gekauft. Neben der Möglichkeit, beim Kauf zu sparen, spiele vor allem der Schutz der Umwelt die größte Rolle für die Befragten.

Thiemann und Wegner glauben, dass sie mit Wisemarkt einen Nerv getroffen haben. Nach nur einem halben Jahr haben sie bereits mehr als 25.000 Artikel angekauft: Kleidung, Technikartikel, hochwertige Elektronik, Spielzeug wie Lego und Playmobilsätze. Erst vor kurzem hätten sie eine Kaffeemaschine von 1972 angekauft, ein Designerstück, ein richtiges Highlight, sagt Thiemann. Ende des Jahres könnte sich ein neuer Käufer über die Kaffeemaschine freuen. Dann soll nämlich der Wisemarkt-Online-Shop starten, in dem all die gebrauchte Ware gekauft werden kann.