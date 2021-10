Berlin - Geht man in den Supermarkt, sieht man meist gut gefüllte Regale mit Gemüse und Obst. Auch an der Fleisch- und Käsetheke gibt es reichlich Auswahl, und in der Bäckerei häuft sich die Backware. „Die Gesellschaft ist konditioniert, immer alles zu bekommen. Damit kein Regal leer bleibt, wird also auch viel produziert – zu viel“, sagt Alexander Piutti, gelernter Ingenieur und Seriengründer.