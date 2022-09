Wie funktioniert Digitaltechnik?

Sprechen wir von Technik, dann denken wir meist an Fortschritte in der Welt aus Häusern, Bäumen und Menschen: Die Dampfmaschine erlaubte es, Brennstoff in Bewegung umzusetzen; Hydraulik machte vorher Unverrückbares für verwendbar; die Raumfahrt brachte uns unter anderem eine Revolution der Kriegführung.

Diese Sichtweise ist bei Digitaltechnik unpassend, denn sie ist ganz anders als jede bisherige entwickelte Technik. Sie arbeitet überhaupt nicht an oder mit den Dingen der Natur oder den Artefakten unserer Kultur. Digitaltechnik verwertet diese vielmehr auf innovative Art.

Aus analog mach’ digital

Unsere Wahrnehmung, unsere ganze Lebensrealität ist stufenlos (analog) – nichts in unserer natürlichen Umwelt ist unmittelbar als logisch geordnet erfahrbar. Auch die sozialen Interaktionen weisen nur eine gewisse Regelmäßigkeit auf, sind aber nie völlig logisch und kalkulierbar.

Die Anwendung von Digitaltechnik besteht nun darin, das Analoge, das so unhandlich lebendig ist, nach Maßgabe eines leitenden Interesses zu codieren – das heißt, es in einem Informationsmodell abstrakt abzubilden, das dann von Rechnern verwertet werden kann. Dieses Muster gilt für jede digitale Dienstleistung, egal ob sie das menschliche Gespräch, das Dating, unsere Bankgeschäfte oder Einkäufe betrifft.

Aus frei mach’ kontrolliert

Bei jeder Digital-Anwendung ist die moralisch, wirtschaftlich und politisch entscheidende Frage, welches leitende Verwertungsinteresse hinter einem Informationsmodell steht.

Sobald ich die App öffne, aktiviere ich zwischen mir und dem Rest der Welt ihre Betreiber und ihr Verwertungsinteresse – als Filter vor meiner Wahrnehmung und als Leitsystem meiner Klicks, meines Verhaltens. Wir profitieren von digitalen Diensten nur um den Preis, dass wir unser Verhalten an Modellvorgaben anpassen und uns überwachen und psychologisch analysieren lassen.

Unsere Datenspuren erzeugen uns im Cyberspace einen Wiedergänger. Wir leben jetzt einmal in Fleisch und Blut und einmal in Code und Bytes. Unser Onlinezwilling ist das Objekt der Begierde jedes PR-Managers und sicher auch der Geheimdienste. Glaubt man Edward Snowden sind wir alle schon zentral erfasst, profiliert und prinzipiell gezielt manipulierbar geworden.

Aus kontrolliert mach’ frei

Aber das ist nur die eine, die bedrohliche Seite der Digitaltechnik. Neben ihren Manipulationsgefahren bietet sie auch die Chance auf mehr Freiheit und Demokratie.

Zuerst muss dazu endlich akzeptiert werden, dass bestimmte digitale Dienstleistungen konsequent als Teil der Daseinsvorsorge, als öffentliche Güter zu begreifen sind. Wie wir die Wasserversorgung keinem Privatunternehmer überlassen, so dürfen wir alltägliche Online-Aktivitäten wie Websuche, soziale Vernetzung und Nachrichtenaustausch nicht allein Wirtschaftsbetrieben überlassen.

Eine steuerfinanzierte Suchmaschine, deren Code veröffentlicht und deren Leistung von einem ausgelosten Bürgerrat kontrolliert wird, wäre ein guter Anfang. Sie könnte eine Quelle pluraler, realitätsnaher Information sein. Das würde die Macht politischer und kommerzieller Propaganda strukturell vermindern und die Demokratie notwendig im selben Maße verbessern.

Wenn besser informierte Bürger sich dann auch noch in einem ebenso intelligent verwalteten Netzwerk tummeln könnten, ohne die algorithmische Einsperrung in ihren alten Vorlieben fürchten zu müssen, sähe eine digitalisierte Welt schon viel freier aus.

Michael Andrick ist promovierter Philosoph und seit 2006 in der Wirtschaft tätig. Sein letztes Buch „Erfolgsleere“ ist zugleich Gegenwartsdiagnose der Industriegesellschaft und Heranführung ans Philosophieren.