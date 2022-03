Berlin - Erdöl, Sand, Erze – gut 16.000 Kilogramm Rohstoffe verbraucht jeder Mensch in Deutschland pro Jahr. Rohstoffe sind in fast jedem Produkt enthalten: in Elektrogeräten, Autos, Kunststoffen, Kosmetikartikeln. Doch nur zwölf Prozent dieser Rohstoffe stammt aus dem Recycling, zeigt eine Studie des Naturschutzbunds Deutschland (Nabu). Zu wenig, sagen Umwelt- und Recyclingverbände und machen daher am Weltrecyclingtag, dem 18. März, auf die Bedeutung der Wiederverwertung weltweit aufmerksam.