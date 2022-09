„Wir können auch anders“: Hoffnung auf positive Kipppunkte in der Krise

Von gesellschaftlichen Kipppunkten spricht Maja Göpel. Krisen setzen auch Bewegungen in Gang. Hier eine Demo von Fridays for Future, August 2022 in Köln.

Von gesellschaftlichen Kipppunkten spricht Maja Göpel. Krisen setzen auch Bewegungen in Gang. Hier eine Demo von Fridays for Future, August 2022 in Köln. Imago/Piero Nigro

Schaut man ins Internet, dann sieht man Schlagzeilen wie: „Die Menschheit schafft sich ab“, „Endzeit-Szenarien“ und „Forscher warnen vor dem Ende der Menschheit“. Und tatsächlich sind die täglichen Nachrichten nicht sehr ermutigend. Es gibt Krisen auf allen Ebenen – alle von einer großen Krise überlagert, die sich Klimawandel nennt.

Kaum jemand hat zum Beispiel mitbekommen, dass auch Russland in diesem Jahr in großem Ausmaß unter Waldbränden leidet. So zerstörten zum Beispiel im August große Feuer mehr als 11.700 Hektar Land im Gebiet Rjasan, rund 200 Kilometer südöstlich von Moskau. Die Hauptstadt war von Rauchschwaden vernebelt. Hitze und Trockenheit wirken hier wie überall. Doch unsere Sicht auf Russland wird vom Krieg in der Ukraine überlagert. Die Welt als große Einheit zu sehen – wie es nötig wäre, um Probleme gemeinsam zu lösen –, wird durch unzählige Konflikte immer wieder verhindert.

Ein weiteres Beispiel ist die Arktis. Erst jüngst berichteten Forscher, dass die Temperatur in der Arktis in den vergangenen 40 Jahren fast viermal so schnell gestiegen sei wie im globalen Durchschnitt. Um 0,75 Grad pro Jahrzehnt. Die Eisschmelze beschleunigt sich. Und Forscher müssten dringend vor Ort nach den Ursachen suchen. Doch Forschungsprogramme sind gestoppt. Und die Arktis wird gerade zu einer Region der zugespitzten Konfrontation zwischen Nato und Russland, statt ein Ort sich entwickelnder friedlicher Forschung und Zusammenarbeit zu sein.

Lösungen für Zukunftsthemen unserer Zeit im Gepäck

Da fällt es schwer, optimistisch zu sein, dass man die Probleme dennoch lösen könnte – oder zumindest versuchen könnte, sie zu lösen. „Wir können auch anders. Aufbruch in die Welt von morgen“ heißt ein Buch, das eine optimistische Sicht versucht. Präsentiert wird es am Sonntag, 18. September 2022, im Kino International. Die Transformationsforscherin und Politökonomin Maja Göpel, Mitbegründerin der Initiative Scientists4Future, hat zu ihrer Buchpremiere Menschen aus verschiedenen Bereichen eingeladen, um über eine Hoffnung zu diskutieren: die „Große Transformation zu einer besseren Welt“.

Mit dabei sind unter anderem die Schauspielerin Anke Engelke und der Schauspieler Bjarne Mädel. „Die beiden haben in einer Reportage Menschen getroffen, die Lösungen für die großen Zukunftsthemen unsere Zeit im Gepäck haben, und so auch Maja Göpel interviewt“, heißt es in der Ankündigung. „Zusammen mit Gründer Fridtjof Detzner (Jimdo und Plan A), der sich für ein Wirtschaftssystem stark macht, das innerhalb der planetaren Grenzen funktioniert, diskutieren sie neue Denkansätze zur Gestaltung der Zukunft.“

Man könnte von Träumern sprechen angesichts der sich überlagernden Krisen und der drohenden Kipppunkte des Weltklimas, vor denen Wissenschaftler warnen. Diese Gefahren redet Maja Göpel, 1976 geboren, in ihrem neuen Buch auch nicht klein. Ihre Sicht ist aber eine andere. Sie erklärt, dass es sich um komplexe Entwicklungen handelt und es in der Geschichte immer wieder Transformationen gegeben habe. Sie seien von Menschen ausgelöst worden – also könnten diese sie auch gestalten.

Kipppunkte: plötzliche und sprunghafte Veränderungen

„Ist denn nicht alles längst zu spät?“, fragt Göpel in ihrem Buch. Diese Frage bekomme sie immer gestellt. „Häufig von Menschen, die mutlos oder sogar panisch werden, wenn sie die wissenschaftlichen Prognosen darüber hören, wie unsere Art zu leben, zu wirtschaften und zu konsumieren die Ökosysteme belastet“, schreibt Göpel. „Aber wir sehen eben auch jeden Tag, wie schnell die Welt sich ändert und soziale Systeme reagieren können.“ Im Angesicht einer Gefahr habe sich die Menschheit mit ihrer Kreativität, ihrem Mut und ihrer Entschlossenheit immer wieder selbst überrascht. „Das könnte ihr auch wieder gelingen.“

So geht Maja Göpel unter anderem auch auf die sogenannten Kipppunkte ein. Die „Tipping Points“ beschreiben ihrer Darstellung zufolge ein Phänomen sozialer Systeme – „ein Zusammenspiel, durch das zunächst unorganisiertes individuelles Verhalten in eine kollektive Entwicklung umschlägt“. Komme ein System an einen bestimmten Punkt, ändere sich sein Zustand, und zwar „sprunghaft und oft unvorhersehbar“. Friedrich Engels hatte dies einst als eines der „Dialektischen Grundgesetze“ formuliert. Diesem zufolge führten rein quantitative Änderungen irgendwann zu einem plötzlichen Umschlag der Qualität. Die Natur setze sich „aus lauter Sprüngen“ zusammen, so Engels.

Die Theorie vom „qualitativen Umschlagspunkt“ stammt aus der Soziologie und Ökonomie. Der Kipppunkt beschreibt etwa den rätselhaften Effekt, „wie bestimmte Ideen, Produkte oder Verhaltensweisen auf einmal und wie aus dem Nichts einen Trend auslösen können“. Der deutsche Klimaforscher Hans Joachim Schellnhuber wandte 2008 den Begriff auf das Klima an. Er habe angenommen, „dass es einige Elemente im Klimasystem gäbe, die ab einem bestimmten Punkt sehr sensibel auf die Erderhitzung reagieren“, schreibt Göpel, „besser gesagt: unerwartet stark ihren Zustand verändern würden“.

Komplexe Systeme sind nicht unbedingt berechenbar

Zu diesen Elementen zählen etwa die großen Eisschilde in Grönland und der Antarktis, der Regenwald im Amazonas, die Korallenriffe wie das Great Barrier Reef vor Australien, die Monsune in Asien oder der Permafrostboden in Sibirien. Und tatsächlich gibt es seit einigen Jahren besorgniserregende Meldungen, dass sich bestimmte Veränderungen beschleunigten. Das Eis an den Polen schmelze immer schneller ab. Für das Grönlandeis urteilten Studien bereits 2020, dass der Kipppunkt womöglich bereits überschritten sein und das vollständige Abschmelzen nicht mehr gestoppt werden könne.

Auf der anderen Seite gab es im August 2022 die Nachricht, dass sich das bedrohte Great Barrier Reef in Australien teilweise wieder erhole. Das Australian Institute of Marine Science (AIMS) meldete für den nördlichen und zentralen Teil des riesigen Riffs den höchsten Korallenbewuchs seit Beginn der Aufzeichnungen vor 36 Jahren. Es sind also Überraschungen möglich, in viele Richtungen.

Maja Göpel verweist auf die „Dynamik eines Systems“ und darauf, „dass sich komplexe Systeme durch ihre vernetzte Gestalt oft anders verhalten, als wir es erwarten“. Klimaforscher sehen dabei eher den Weg in die Katastrophe. Erst jüngst erschien eine Studie, an der auch der Klimaforscher Schellnhuber beteiligt war, die von einer möglichen Existenzbedrohung für die Menschheit aufgrund eines prophezeiten globalen Temperaturanstiegs zwischen 2,1 und 3,9 Grad bis zum Jahre 2100 sprach. Es sei wahrscheinlich, dass „ganze Landesteile und Länder“ dann nicht mehr bewohnbar seien. In einer Art „Risikokaskade“ könnte ein Kipppunkt immer weitere auslösen, mit dramatischen sozialen Unruhen, Migration und internationalen Konflikten als Folgen. Im schlimmsten Fall drohe das Ende der Menschheit.

Endzeitszenarien sind nicht hilfreich

Endzeitszenarien seien nicht hilfreich, sagen Kritiker. Und ähnlich sieht es auch Maja Göpel in ihrem Buch. „Auch Kipp-Punkte funktionieren nicht wie Schalter, mit denen sich eine bestimmte Entwicklung an- oder abschalten lässt“, schreibt sie. „Erwärmt sich die Welt um 1,6 oder 1,7 und damit um mehr als jene 1,5 Grad, welche die Weltgemeinschaft 2015 in Paris beschlossen hat einzuhalten, dann ist sie damit natürlich noch nicht untergegangen – sondern immer noch freundlicher für menschliches Leben als eine Welt, die sich um zwei, drei, vier oder fünf Grad erwärmt“, so Göpel.

Das sei damit gemeint, wenn die Wissenschaft sage, bei der Erderhitzung zähle jedes Zehntelgrad. „Die Transformationsagenda für eine klimastabile Zukunft verliert nicht ab einem bestimmten Punkt plötzlich ihren Sinn“. Göpel zeigt anhand von Beispielen, wie stark sich das Bewusstsein für die Gefahren des Klimawandels in den letzten Jahrzehnten gewandelt hat, wie die Gesellschaft „reif für den Wandel“ wurde.

Gerade Putins Krieg habe sehr deutlich gemacht, warum ökologische Themen „keine ‚grünen‘ oder ‚weichen‘ Themen sind, sondern die Essenz von biologischem Leben auf der Erde“, schreibt Göpel. „Wir sehen deutlich, wie ein Abbruch der verlässlichen Versorgung mit Energie, Wasser und Nahrungsmittel die Voraussetzung für eine friedliche und gesunde Entwicklung der biologisch verfassten Spezies Mensch torpediert.“

Der Spagat des optimistischen Pessimisten

Doch Maja Göpel gehört zu jenen, die nach Hölderlins Maxime denken: „Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch.“ Dazu zitiert sie den US-amerikanischen Umweltaktivisten Paul Hawken. „Auf die Frage, ob ich pessimistisch oder optimistisch in die Zukunft blicke, ist meine Antwort immer dieselbe“, sagte Hawken. Wenn man sich die wissenschaftlichen Erkenntnisse ansehe und nicht pessimistisch sei, verstehe man die Daten nicht. „Aber wenn Sie die Menschen treffen, die daran arbeiten, diese Erde wiederherzustellen, und Sie sind nicht optimistisch – dann haben Sie keinen Puls.“

Das Buch „Wir können auch anders“ (für den Titel gab übrigens der Regisseur Detlev Buck sein Okay, der 1993 einen gleichnamigen Film drehte) befasst sich mit ganz verschiedenen Bereichen, Ansätzen, Menschen und Veränderungen. Es ist ein Mutmacher, weil es zeigt, dass Menschen eben nicht hilflos den Entwicklungen ausgeliefert sind. Und dass man mit „systemischem Denken“ eine ganz andere Sicht auf die Welt gewinnen kann. Drei Leitfragen hat sich die Autorin dabei gestellt:

„Wie können wir in der komplexen Welt, in der wir heute leben, Dinge wenden? Und wie kann uns die Forschung dabei helfen, Lösungen für das 21. Jahrhundert zu entwickeln?“, so lautet die erste. In der zweiten Leitfrage geht es darum, wo angesetzt werden müsse, um Strukturen so zu verändern, „dass sie der Erreichung unserer Ziele besser dienen, statt ihnen im Weg zu stehen.“ Und drittens fragt Göpel: „Wer kann diese Veränderungen anschieben? Die Politik? Die Wirtschaft? Die sogenannten Eliten? Wer ist mit diesem Wir gemeint, von dem alle reden, wenn es darum geht, etwas zu verändern?“

Diskussion am 18. September im Kino International

„Wer wollen wir sein?“, soll bei der Veranstaltung am 18. September mit Maja Göpel diskutiert werden. Mancher mag sagen, dass dies angesichts der realen Krisen und Bedrohungen eine rein theoretische Diskussion ist, vielleicht von einem Wunschdenken angetrieben. Aber die Welt ist sehr widersprüchlich. Veränderungen dauern oft lange, kommen vielleicht zu spät. Gesellschaftliche Kipppunkte können in die eine oder andere Richtung führen.

Man darf auf alle Fälle gespannt sein, was Wissenschaftler, Schauspieler und Unternehmer –„Maja Göpel & Friends“ – zusammen für neue Denkansätze präsentieren und vielleicht auch entwickeln. Ganz nach dem Motto: „Köpfe zusammenstecken“.

Literatur LIVE: Maja Göpel im Gespräch mit Anke Engelke, Bjarne Mädel und Fridtjof Detzner über ihr Buch „Wir können auch anders. Aufbruch in die Welt von morgen“, Ullstein Verlag 2022. Sonntag, 18. September 2022, 11 Uhr, im Kino International, Karl-Marx-Allee 33. Karten-Tel. 030 24756011. Das Buch hat 208 Seiten und kostet 19,99 Euro.