Anfangs lassen sich kahle Stellen noch gut kaschieren. Doch je weiter der Haarverlust voranschreitet, desto schwieriger wird das Vertuschen. Oft hilft nur noch eines – die Haartransplantation in Istanbul.

Günstige Haartransplantation: Istanbul überzeugt mit niedrigen Preisen.

Kein Zweifel: Eine Haartransplantation hat ihren Preis, doch dieser darf auch nicht zu hoch sein. Gerade deutsche Kliniken für Haartransplantationen verlieren viele Patienten wegen der überzogenen Preise. Wer sein Portemonnaie für die volle Haarpracht nicht unnötig strapazieren will, sieht sich lieber im Ausland nach günstigeren Alternativen um – insbesondere in der Türkei.

Eine Haarverpflanzung in der Türkei kostet um bis zu 70 % weniger als in Deutschland. Hauptgrund für den enormen Preisunterschied sind die niedrigen Lebenshaltungskosten in dem sonnigen Urlaubsland. Nicht nur Kleidung und Lebensmittel, auch medizinische Eingriffe fallen hier deutlich günstiger aus als in Deutschland.

Ein weiterer Grund für das Preisgefälle sind die attraktiven All-inklusiv-Pakete ausgewählter Kliniken. Die Dr. Serkan Aygin Clinic in Istanbul macht es vor. Das international anerkannte Transplantationszentrum im Herzen Istanbuls bietet seinen Haarausfall-Patienten ein Rundum-Sorglos-Paket. Von der Übernachtung im 4 Sterne Hotel über die kostenlose Haaranalyse und den Transfer zwischen Airport, Hotel und Klinik bis hin zum deutschsprachigen Kundenservice, der Lasertherapie und hochwertigen Pflegeprodukten für die fachkundige Nachbehandlung zu Hause ist alles bereits im Preis mit inbegriffen. Der Patient weiß, was finanziell auf ihn zukommt.

Ein Haartransplantation Türkei Vorher Nachher, das nichts zu wünschen übrig lässt

Neben den verlockenden All-inklusiv-Paketen schätzen viele Haarausfall-Patienten auch die hohen Erfolgsaussichten an der Dr. Serkan Aygin Clinic. Der Haartransplantation Türkei Vorher-Nachher-Vergleich ist erstaunlich. Die kahlen Partien, Geheimratsecken oder Glatzen sind so gut wie verschwunden. An ihre Stelle rückt dichtes, gesundes und glänzendes Haar, das sich bestechend natürlich der Kopfhaut anschmiegt. Oft wirkt der Patient wie ein anderer Mensch.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Hinter den fabelhaften Ergebnissen stecken mehr als 25 Jahre Erfahrung. Seit einem Vierteljahrhundert macht Klinikleiter und Chirurg Dr. Serkan Aygin Haarausfall-Geplagte wieder glücklich. Nicht ohne Grund gilt er als Pionier auf dem Gebiet der Haartransplantation – sowohl in der Türkei als auch im Rest Europas. Der größte Meilenstein in seiner bisherigen medizinischen Karriere ist die Auszeichnung mit dem European Award in Medicine 2019. Nur ausgewählten türkischen Kliniken mit herausragenden Verdiensten und erstklassigem Service steht diese Ehre zu. Damit ist der European Award in Medicine ein weiteres gutes Argument, sich für die Dr. Serkan Aygin Clinic zu entscheiden. Hier bekommt man etwas für sein Geld.

Hauptargument für die Jury waren neben der einmaligen chirurgischen Laufbahn Dr. Serkan Aygins die innovativen Transplantationstechniken.

Die Klinik in Istanbul bietet ihren Patienten zwei der modernsten Methoden an: Saphir FUE Methode

DHI Methode

Foto: www.drserkanaygin.com/de Natürlich aussehende Ergebnisse mit der DHI Haartransplantation erzielen

Beide Techniken arbeiten äußerst behutsam und präzise. Die Vorher Nachher Bilder beweisen es. Das sorgfältig transplantierte Haar verschmilzt mit dem Kopf, sodass es besonders authentisch und natürlich rüberkommt. Der Traum von gesundem und vollem Haar ist in Erfüllung gegangen.

Mindestens genauso beliebt und angesehen ist die neue Sedierungstechnik an der Dr. Serkan Aying Klinik. Die Soft Anästhesie lässt den Patienten während des ganzen Eingriffs bei vollem Bewusstsein. Er kann Zeitung lesen, Serien schauen, sich unterhalten oder sogar auf die Toilette gehen. Und trotzdem hat er in diesem Wachzustand keine Schmerzen. Speziell Angstpatienten macht das milde Betäubungsverfahren Mut. Endlich können sie sich beruhigt einer Haartransplantation in der Türkei unterziehen. Der gefürchtete Kontrollverlust ist plötzlich kein Thema mehr.

Auf diese Haartransplantation Istanbul Bewertungen ist Verlass

Die Leistungen der Dr. Serkan Aygin Clinic sprechen sich schnell herum. Gerade online verbreitet sich der gute Ruf wie ein Lauffeuer. Wer auf sein Haar hält, geht zu Dr. Serkan Aygin. Selbst auf den größten und renommiertesten Bewertungsplattformen wie Google und Trustpilot hat sich die türkische Klinik inzwischen einen Namen gemacht. So gehört sie längst auch im World Wide Web zu den führenden Kliniken in Europa.

Foto: www.drserkanaygin.com/de Die moderne Dr. Serkan Aygin Clinic in Istanbul

Beim Suchmaschinengiganten Google erreicht die Dr. Serkan Aygin Clinic eine stolze Gesamtnote von 4,8 bei mehr als 2.000 Bewertungen. Genauso gut schlägt sie sich bei Trustpilot. Auch hier erzielt sie eine Gesamtbewertung von 4,8. Hervorragend sagen die Patienten. Zufriedene Stimmen aus Deutschland, Österreich, Italien, der Türkei oder Schweden loben den zuvorkommenden Kundenservice, die hohe Qualität und die stilvoll eingerichteten Klinikräume mit ausgewählten Kunstwerken. Hier kann man sich rundum wohlfühlen.

Haartransplantation Türkei an Dr. Serkan Aygin Clinic: eine 100%-ige Empfehlung

Die Antwort ist eindeutig: Für die Mehrheit aller Patienten ist die Dr. Serkan Aygin Clinic top. Das Gesamtpaket entspricht genau ihren Wünschen und Vorstellungen. Günstige Preise, ein tadelloser Service, ein vorbildliches Corona Krisenmanagement, ein Chirurg mit mehr als 25 Jahren Erfahrung – was will man als Patient mehr?