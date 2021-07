Dogecoin (DOGE) war nur der erste, und jetzt hat er eine Marktkapitalisierung von über $28,4 Milliarden. Nicht schlecht für einen Witz.

Dieser Coin wurde im Jahr 2013 geboren, aber das Jahr 2021 war herausragend für ihn. Der Dogecoin Preis stieg um über 14.500% seit Januar und bis zu seinem letzten All-Time-High (ATH) zurück im Mai, mit $0.73 pro Token [CoinMarketCap]. Mit anderen Worten: Wenn jemand 100 $ in DOGE als Scherz im, sagen wir, Dezember 2020 gekauft hat (0,0030 $ pro Token), und es dann im ATH verkauft hat, hat er in weniger als sechs Monaten rund 24.333 $ bekommen, ohne etwas anderes zu tun.

Nun, lassen Sie uns sagen, es wurde die gleiche Menge noch früher gekauft, zurück in 2015. Zu diesem Zeitpunkt war DOGE bei $0.00013 pro Token. Wenn diese Jahre gewartet wurde und nur im ATH verkauft worden wäre, hätten sie etwa $561,537 verdient. Das beantwortet erfolgreich die Frage, warum man einen solchen Meme-Token kaufen sollte, richtig? Aber das ist noch nicht alles.

Die Ära der Emotionen

Bis heute werden viele wichtige Investitionen eher aufgrund bestimmter Emotionen als aufgrund von etwas Rationalem getätigt. Der GameStop Vorfall beweist das sehr gut. Ende Januar erklärte eine Gruppe von durchschnittlichen Redditors der Wall Street und den unethischen Praktiken an der Börse den Krieg. Also begannen sie, massenhaft „in Ungnade gefallene Aktien“ zu kaufen, um deren Preise plötzlich zu erhöhen.

Indem sie dies taten, ruinierten sie schnell die Leerverkaufsinvestitionen einiger riesiger Hedge-Fonds. Die Gründe dafür sind, mehr als die Suche nach Gewinnen, schiere Rache. Die großen Hedgefonds werden weithin für die Finanzkrise 2008 verantwortlich gemacht, weil sie eine schreckliche Hypothekenblase verursachten, die Millionen von Menschen obdachlos machte. Bisher hat niemand dafür bezahlt, und diese Redditors scheinen zu versuchen, damit Wiedergutmachung zu leisten.

Irgendwie war auch Dogecoin in diese Bewegung involviert. Und die Emotionen sind nicht immer negativ, denn der Spaß vervielfachte sich in Form von Dogecoin-Spin-offs.

Die hundeartigen Coins

Einige andere hundeähnliche Kryptowährungen sind fast aus dem Nichts aufgetaucht, und sie haben echte Investoren. Vielleicht die beliebteste bis heute ist der Shiba Inu (SHIB) Coin, aber es ist nicht die einzige auf der Liste.

Die Leute lieben Memes, saftige DeFi-Apps und profitable Non-Fungible Tokens (NFTs). Das ist der Grund, warum die aktuellen hundeähnlichen Token ihre Bemühungen auf all diese Anwendungen konzentrieren. Die meisten von ihnen sind Ethereum-basiert und nennen sich auch „Dogecoin-Killer“. Sie konzentrieren sich auf einen sehr profitablen Markt wie DeFi (Decentralized Finance), so dass sie eine anständige Menge an Investitionen gewonnen haben.

Shiba Inu hat eine Marktkapitalisierung von über $3.1 Milliarden [CoinMarketCap]. Ihre Investoren warten sehnsüchtig auf die Veröffentlichung von Shibaswap, einer dezentralen Investitionsplattform. Andere, wie Dogelon Mars (ELON), ein klarer Scherz über die Unterstützung von Elon Musk für Dogecoin, erreichten eine Marktkapitalisierung von über 29 Millionen Dollar. Darüber hinaus sind „DeFi-Gerichte“ auch eine Art profitables Meme.

Die DeFi-Gerichte

Innerhalb neuer DeFi-Apps mit lustigen Namen kann jeder das sogenannte Liquidity Mining betreiben. Dies geschieht, wenn Sie einem Automatic Market Maker (AMM) Liquidität zur Verfügung stellen. Mit anderen Worten, Sie deponieren Ihre Token (in der Regel in Paaren - wie DAI/ETH) in einem Liquiditätspool, der von einer DeFi-Plattform bereitgestellt wird.

Dann können andere Nutzer (auch Token-Swapper genannt) diese Token verleihen, tauschen oder generell für ihre eigenen Zwecke verwenden. Diese Token-Swapper zahlen eine kleine Gebühr pro Transaktion, und diese Gebühren werden kumuliert und später unter allen Liquiditätsanbietern (LP) verteilt. Auf diese Weise können die Investoren ihre Gelder säen und hohe Zinsen und Erträge aus der Arbitrage zwischen ihnen und ihren Token erzielen.

Auch wenn die Plattform Sushiswap oder PancakeSwap heißt. Zwei der beliebtesten übrigens, mit Marktkapitalisierungen von über einer bzw. drei Milliarden. Ganz zu schweigen von den versprochenen Gewinnprozenten: über 130% pro Jahr.

Das Fazit?

Es gibt eine Menge Meme-Münzen, lustige DeFi-Apps und sogar Memes, die in NFTs umgewandelt werden (und zu sehr teuren Preisen verkauft werden). Dieser Markt versteckt eine Menge Geld hinter den Lachern, denn dies ist die Ära der Emotionen. Aber glauben Sie nicht, dass Sie leicht zum Millionär werden. Sie können alles verlieren, was Sie aufs Spiel setzen, weil es ein sehr volatiler und unberechenbarer Sektor ist.

Der übliche Rat ist, es zum Spaß zu tun und nach einigen Jahren auf das Beste zu warten. Das hat bei einigen früheren Investoren funktioniert, was aber keineswegs bedeutet, dass das auch bei Ihnen funktionieren wird.

