Er lief durch den Garten einer Kita, näherte sich einem Kind und suchte in Komposthaufen nach Nahrung – der Problem-Wolf von Rathenow.

Jetzt, wo das Umweltamt des Landkreises seinen Abschuss beschlossen hat, ist der Räuber aber verschwunden (wir berichteten). Naturschützer vermuten, dass er nach Sachsen-Anhalt zurückgekehrt ist.



Wölfe verursachen erheblichen wirtschaftlichen Schaden

Ginge es nach dem Willen von vielen Jägern, müsste nicht nur der Problem-Wolf, sondern generell alle Wölfe bejagbar sein. Dabei berufen sich die Jäger auf den wirtschaftlichen Schaden, den die bundesweit rund 130 Wölfe in 46 Rudeln pro Jahr verursachen.



Allein 2016 wurden bundesweit Entschädigungen in Höhe von 100.000 Euro an Schäfer und Bauern gezahlt, die durch Wolfsrisse Tiere verloren hatten. In Brandenburg (22 Rudel) rissen Wölfe 89 Schafe und 13 Kälber (Stand: August). Entschädigungssumme: 31.260 Euro. Doch Revierförster wie Klaus Puffer vom Bundesforstamt und Naturschützer machen eine ganz andere Rechnung auf. Denn Wildschweine und Damwild richten durch Wühlen und Verbiss pro Jahr bundesweit einen Schaden von rund 17 Mio. Euro an.



„Die Schadenssumme ließe sich deutlich verringern, wenn es weniger Wild gäbe“, sagt Holger Puffer. „Der Wolf könnte das lösen. Denn Wildschweine und Damwild stehen auf dem Speiseplan der Wölfe.“

