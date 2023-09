Leicester City ist englischer Meister - und setzte sich in der vermeintlich besten Liga der Welt gegen zahlreiche Topklubs durch.

Für Geschichten, wie die des Aufsteigers von 2014, gibt es kein Rezept und keine logischen Erklärungen.

Sommer 1998: Der 1. FC Kaiserslautern schafft, was nie zuvor einer Mannschaft gelang: Deutscher Meister – und das als Aufsteiger. Sommer 2000: Deportivo La Coruña bricht die Dominanz spanischer Supermächte und wird Erster in der Primera División. Sommer 2004: Die griechische Nationalmannschaft, die zuvor überhaupt erst einmal für eine Europameisterschaft qualifiziert war, holt beim Turnier in Portugal den Titel. Sommer 2007: Nicht die Bayern werden Deutscher Meister, sondern der VfB Stuttgart – mit der seinerzeit jüngsten Mannschaft der Bundesliga.

Das sind wunderbare Außenseiter-Geschichten, wie jene, die nun Leicester City in England geschrieben hat. Spätzünder und auch solche Spieler, die anderenorts für untauglich befunden wurden, haben sich zusammengefunden – und wider jegliche Logik des Profifußballs den Titel in der Premier League geholt. Denn Leicester gehört zwar dem thailändischen Milliardär Vichai Srivaddhanaprabha. Aber der lässt deutlich weniger springen als andere Superreiche, die sich einen Fußballverein zum Hobby und/oder zur Kapitalanlage machten. In England ist Leicester, was den Marktwert der Teams angeht, im unteren Mittelfeld angesiedelt.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Ist das also die Patentlösung, nach der Vereine suchen in Zeiten, in denen die Großen immer größer werden? Ein nur halbwegs spendabler Investor und eine Truppe, die hauptsächlich aus Gescheiterten besteht? Wird man so Meister?

Unsinn. Solche Geschichten, die auch als Fußballmärchen oder ähnlich pathetisch umschrieben werden, geben kein Rezept her. Denn es gibt keine logischen Erklärungen dafür. Aber das ist ja das Schöne – und die einzig sinnvolle Lehre: Die Größten müssen nicht zwangsläufig die Besten sein. Weil sie es aber doch meistens sind, sind Ereignisse wie in Kaiserslautern und La Coruña so charmant. Auch was in Leicester geschah, ist kein Wunder und kein Märchen, sondern, wie Trainer Claudio Ranieri neulich so wunderbar unaufgeregt sagte, schlichtweg „a good story“ – eine gute Geschichte.

Schön, dass es sie gibt.