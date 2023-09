Er war der Held unserer Kindheit: Der italienische Schauspieler Bud Spencer ist am Montag im Alter von 86 Jahren im Kreis seiner Familie gestorben.„Mit größter Trauer müssen wir euch mitteilen, dass Bud zu seiner nächsten Reise fliegt“, erklärte die Familie am Abend im Internetdienst Twitter. Politiker, Schauspielkollegen und Tausende Menschen, die Bud Spencer in ihrer Kindheit so gerne gesehen haben, zollten der Leinwand-Legende Respekt. Eine Sammlung.

