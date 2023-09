Düsseldorf -Privatdetektiv, Ex-Polizist im Kanton Zürich mit Schwerpunkt Organisierte Kriminalität, Sicherheitsberater und in dieser Funktion bis 2010 Direktor im Personen- und Wachschutz der Schweizer Großbank UBS, dort mit äußerst sensiblen Daten betraut.

So liest sich die Vita des Schweizer Staatsbürgers Daniel M. (54), der am Freitag vergangener Woche im Hotel Roomers am Frankfurter Hauptbahnhof mit traumhaftem Blick auf die Banken-Skyline verhaftet, dem Generalbundesanwalt in Wiesbaden vorgeführt wurde und seither in einem Gefängnis in Mannheim einsitzt. Ihm drohen fünf Jahre Haft wegen Spionage gegen Deutschland für den „Geheimdienst einer fremden Macht“ – der Schweiz.

„Groteske aus der Spionagewelt“

Bei UBS musste M. für den Personenschutz der wichtigsten Manager sorgen und war deshalb auch Mitglied des Global Crisis Management Teams der Großbank. Ein Top-Job mit guten Beziehungen.

Das alles soll 2010 in die Brüche gegangen sein. Daniel M. verließ die Bank und arbeitete fortan als selbstständiger Unternehmensberater in Zürich und Experte für Sicherheitsfragen mit weltweiten Verbindungen zu anderen Privatermittlern und Security-Beratern.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Was sich in den letzten Tagen liest wie eine „Groteske aus der Spionagewelt“, so das Schweizer Wirtschaftsmagazin „Bilanz“, hat einen ernsten Hintergrund. Daniel M., so lautet der Vorwurf im Haftbefehl, der dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ vorliegt, soll im Auftrag des Schweizer Geheimdienstes NDB – die Abkürzung steht für „Nachrichtendienst des Bundes“ – einen Maulwurf in der Finanzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen mit einem eindeutigen Auftrag platziert haben.

Verdächtiger soll 2012 beauftragt worden sein

„Der Beschuldigte wurde spätestens im Verlauf des Jahres 2012 von Mitarbeitern des NDB angeworben und beauftragt, über ein mit seiner Detektei verbundenes investigatives Netzwerk Informationen über die Vorgehensweise der deutschen Steuerbehörden im Zusammenhang mit dem Ankauf sog. Steuer-CDs zu beschaffen“, heißt es im Haftbefehl wörtlich.

Um ihn auf seinen Job vorzubereiten, soll Daniel M. vom Schweizer Geheimdienst in einer konspirativen Wohnung trainiert, mit einem abhörsicheren und präparierten Mobiltelefon und einem verschlüsselten Laptop ausgestattet worden sein. Der Spion habe von 2010 bis 2014 auf Honorarbasis für den NDB gearbeitet, berichten Schweizer Medien.

Insgesamt sollen an der Spionageaktion vier Kontaktpersonen des Schweizer Geheimdiensts beteiligt gewesen sein – darunter auch der stellvertretende Leiter der Behörde. Das zeigt, welche Bedeutung die Schweizer der Angelegenheit beigemessen haben.

2010 hatte die NRW-Steuerverwaltung nach dem Amtsantritt des neuen Finanzministers und ehemaligen Kölner Stadtkämmerers Norbert Walter-Borjans (SPD) damit begonnen, systematisch Informationen über deutsche Kunden bei Schweizer Großbanken wie der Credit Suisse zu kaufen, die ihr Vermögen illegal in die Schweiz geschleust hatten, um es dem deutschen Fiskus zu entziehen.

Auftrag klar definiert

Der Auftrag, den der Schweizer Geheimdienst an Daniel M. übertragen haben soll, war offenbar klar definiert. M. sollte eine Liste mit den Namen und persönlichen Daten deutscher Steuerfahnder vervollständigen. Damit sei es den Schweizer Behörden möglich gewesen, die Fahnder zu identifizieren, die am Ankauf der Bankdaten beteiligt gewesen waren.

Dies soll dann auch die Grundlage gewesen sein für mehrere Haftbefehle der Schweizer Justiz gegen drei deutsche Ermittler, in denen den Beamten unter anderem „nachrichtliche Wirtschaftsspionage“ und „Verletzung des Bankgeheimnisses“ vorgeworfen wurden. Einer von ihnen ist bereits verstorben, gegen die beiden anderen haben die Haftbefehle nach wie vor Bestand. Nach Informationen des „Kölner Stadt-Anzeiger“ handelt es sich bei einem der Ausspionierten um Peter Beckhoff, Leiter der Wuppertaler Steuerfahndung. Die Behörde hatte den Ankauf der Daten-CDs federführend betrieben. Beckhoff kann seither nicht mehr in die Schweiz einreisen, ohne das Risiko zu gehen, verhaftet zu werden.

60 000 Euro für Informationen

Anfang 2015 soll Daniel M. laut Haftbefehl einen Erfolg vermeldet haben. Die Quelle sprudelt, demnächst werde sie erste Informationen aus der Steuerverwaltung des Landes preisgeben. Dafür soll der Schweizer Geheimdienst insgesamt 90 000 Euro an Honoraren zugesichert haben, von denen 60 000 Euro wohl auch gezahlt worden sind, heißt es. Einen Großteil davon soll der Maulwurf erhalten haben.

Ob es diesen Maulwurf überhaupt gibt, ist noch völlig unklar. Daniel M. ist nach Informationen des Wirtschaftsmagazins „Bilanz“ schon 2015 ins Visier von Schweizer Fahndern geraten. Damals wurde er von der Schweizer Bundesanwaltschaft wegen des Vorwurfs festgenommen, er selbst habe Bankdaten in Deutschland verkauft.

Die Dokumente, belastende Bankauszüge, die M. über einen Mittelsmann aus Israel beschafft hatte, erwiesen sich jedoch als gefälscht. Die Schweizer Behörden stellten M. eine Falle. Unter dem Vorwand, ihm für 280 000 Schweizer Franken weitere Bankdaten abzukaufen, wurde M. von einem verdeckten Ermittler festgenommen und landete in Untersuchungshaft.

Strafverfahren anhängig

Das Strafverfahren in der Schweiz ist weiter anhängig. Dass der mutmaßliche Spion jetzt ins Visier der deutschen Justiz geriet, könnte genau darin seinen Grund haben. Bei seinen Vernehmungen vor der Bundesanwaltschaft in Bern soll M. Angaben zu seiner Rolle als Spitzel für den Schweizer Geheimdienst gemacht haben, um sich selbst zu entlasten.

Ein Spion im Auftrag des Staates – das dürfte sich strafmildernd auswirken. Offenbar sind die sensiblen Akten an die Generalbundesanwaltschaft in Deutschland gelangt. Sein Anwalt erwägt eine Anzeige wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses.

„Wenn der Schweizer Spion nicht nur selber Daten gesammelt, sondern auch noch Informanten in unserer Finanzverwaltung platziert hat, erreicht der Skandal eine neue Dimension“, sagte NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans. „Wir werden uns bei unserem Einsatz für Steuergerechtigkeit nicht einschüchtern lassen.“ Der Fall zeige, wie stark die Verteidiger des Geschäftsmodells „Steuerhinterziehung und Beihilfe“ noch seien.

„Ich bin gespannt, wie der Schweizer Nachrichtendienst als angeblicher Auftraggeber ein solches Verhalten erklärt.“ Seit einigen Jahren haben mehrere deutsche Bundesländer Bankdaten mutmaßlicher Steuersünder aus der Schweiz und Liechtenstein gekauft – allen voran NRW. Das Land gilt als Vorreiter im Kampf gegen Steuerhinterziehung.