Die AfD hat ihr Grundsatzprogramm vorgestellt.

Neben der klaren Positionierung gegen des Islam gibt es noch andere kritische Punkte.

Mit der klaren Positionierung gegen den Islam in ihrem Grundsatzprogramm hat die AfD heftige Kritik ausgelöst. Außer den Muslimen sehen auch Vertreter der christlichen Kirchen und des Judentums einen Verstoß gegen das Gebot der Religionsfreiheit. „Damit verlässt die AfD den Boden unseres Grundgesetzes“, sagte der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, Heinrich Bedford-Strom, warf der Partei vor, das Zusammenleben in Deutschland zu gefährden. CDU-Vizechef Armin Laschet sprach von einem „Angriff auf fast alle Religionen.

Hinter der spektakulärsten Ansage „Der Islam gehört nicht zu Deutschland“ drohen andere Programmpunkte in Vergessenheit zu geraten, die ebenfalls der kritischen Debatte wert sind.

Zuwanderung:

Die Partei will zwar die Ausübung des Islam in Deutschland einschränken. Zwar hat die AfD Probleme mit „Einwanderung, insbesondere aus fremden Kulturbereichen“, aber am Ende rang sich der Parteitag zur Formulierung durch: „Für den Arbeitsmarkt qualifizierte Einwanderer mit hoher Integrationsbereitschaft sind uns willkommen.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Europa:

Auch nach dem Austritt ihres Gründers Bernd Lucke bleibt die AfD bei ihrer Forderung, „das Experiment Euro geordnet zu beenden“. Für den Austritt aus der Währungsunion strebt sie eine Volksabstimmung an. Die EU soll einen großen Teil ihrer Kompetenzen an die Nationalstaaten zurückgeben, andernfalls soll Deutschland austreten oder eine Auflösung der EU in die Wege leiten. An ihre Stelle soll eine reine Wirtschaftsgemeinschaft treten.

Außenpolitik und Sicherheit:

Die AfD fordert die Wiedereinführung der Allgemeinen Wehrpflicht. Alle Atomwaffen und ausländischen Truppen sollen aus Deutschland abgezogen werden. Eine Abstimmung über die Forderung nach Austritt aus der Nato verhinderte Alexander Gauland. Unter Hinweis auf die Außenpolitik Bismarcks, sagte er, dass es Deutschland Interessen nicht diene, sich international zu isolieren. Die Partei fordert aber, dass die Nato zu einem reinen Verteidigungsbündnis ohne internationale Interventionen werden müsse.

Gesellschaftspolitik und Familie:

Die Partei bekennt sich zur traditionellen heterosexuellen Ehe und will „mehr Kinder statt Masseneinwanderungen“. Die Familie sei die „Keimzelle der Gesellschaft“. Deshalb sollen Familien mit mehreren Kindern besonders gefördert werden. Das Programm lehnt Frauenquoten ab und wendet sich gegen einen „falsch verstandenen Feminismus“

Energie und Klima:

Nach Ansicht der AfD gibt es keinen von Menschen erzeugten Klimawandel. Deshalb will sie das Erneuerbare Energien-Gesetz streichen. Die Laufzeiten der verblieben Atomkraftwerke sollen wieder verlängert werden. Bioenergie soll nicht mehr staatlich gefördert, dafür aber Fracking zur Gewinnung von Erdgas erforscht werden. Zu Geschwindigkeitsbegrenzungen heißt es im Programm: „Kein Tempolimit auf Autobahnen, 100 km/h auf Landstraßen und 50 km/h innerorts auf allen Durchgangsstraßen“.

Wirtschaft und Soziales:

Die AfD lobt den Mindestlohn als wichtiges Instrument zugunsten der sozial Schwächeren. Hartz IV will sie durch eine Grundsicherung nicht definierter Höhe ersetzen. Die Bundesagentur für Arbeit soll aufgelöst und durch kommunale Jobcenter ersetzt werden. Im Steuerrecht will die Partei Geringverdiener, vor allem aber Familien entlasten. Die Erbschaftssteuer soll ganz abgeschafft werden.

Wahlrecht:

Der Bundespräsident soll direkt vom Volk gewählt werden und Volksabstimmungen auf Bundesebene nach Schweizer Vorbild eingeführt werden.

Das könnte Sie auch interessieren: