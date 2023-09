Berlin -In Deutschland ist es verboten, eine Zweitehe einzugehen. Man darf auch erst mit 18 Jahren heiraten, nur mit Einwilligung des Familiengerichts schon mit 16. Die Rechtslage ist in Deutschland somit eindeutig.

In vielen islamischen Staaten dürfen Männer aber bis zu vier Ehefrauen heiraten. Dort ist es üblich, Minderjährige zu verheiraten, sogar weit unter 16 Jahren. Durch die Zuwanderung vieler Flüchtlinge tauchen die Themen Zwangsheirat, Kinderehe und Mehrehe jetzt verstärkt auf.

Maas appelliert, Zwangsehen nicht anzuerkennen

Justizminister Heiko Maas hatte daher kürzlich an die Behörden appelliert, Zwangsehen und Polygamie auch bei Flüchtlingen nicht anzuerkennen. „Niemand, der zu uns kommt, hat das Recht, seine kulturelle Verwurzelung oder seinen religiösen Glauben über unsere Gesetze zu stellen“, sagte er der Bild-Zeitung. Der SPD-Politiker betonte: „Zwangsehen dürfen wir nicht dulden, erst recht nicht, wenn minderjährige Mädchen betroffen sind.“

Offizielle Zahlen gibt es dazu jedoch nicht. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) führt keine Statistik zu Mehr- oder Frühehen. 2012 schätzte ein Neuköllner Familienhelfer, dass 30 Prozent aller arabischstämmigen Männer in Berlin mit zwei Frauen verheiratet sind.

Durch das Zweitehen-Verbot ist es daher auch nicht möglich, dass ein Mann auf Grundlage des Ehegattennachzugs weitere Ehefrauen nachholt. Wenn nachgewiesen sei, dass rechtlich tatsächlich eine Mehrehe im Ausland bestehe, müssten die Eheleute entscheiden, welche Ehe im Bundesgebiet gelebt werden soll, heißt es aus der Senatsverwaltung in Berlin. Nach dem Aufenthaltsgesetz darf keinem weiteren Ehegatten eine Nachzugserlaubnis erteilt werden.

Mitversicherung bleibt beschränkt

Bis März 2005 war es für Menschen, die in Mehrfachehen leben noch möglich, mehrere Ehepartner über die Familienversicherung beitragsfrei mitzuversichern. Seit 2005 wird dies von den gesetzlichen Krankenkassen nicht mehr toleriert: Die Mitversicherung bleibt auf den Ehepartner des Mitglieds beschränkt, mit dem die Ehe zuerst geschlossen wurde.

Trotz alledem haben Frauen, die in Deutschland in einer polygamen Ehe leben, Rechte. Sie dienen vor allem ihrer Absicherung. Stirbt zum Beispiel der Ehemann, müssen sich die Gattinnen laut Sozialgesetzbuch die Witwenrente aufteilen.

Akuter jedoch scheint das Problem bei dem Kinderehen zu sein. Das Ministerium bestätigt, dass in letzter Zeit bei der Bearbeitung von Asylanträgen in Einzelfällen auch sogenannte Kinderehen festgestellt wurden.

Rund 1000 verheiratete minderjährige Mädchen innerhalb Deutschlands

Die Behörden aus Bayern, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg verzeichneten bis April bisher rund tausend verheiratete Mädchen unter 18 Jahren. In Berlin registrierten sie von November 2015 bis Juni 2016 101 minderjährige Ehefrauen: 33 waren erst 16 Jahre und jünger.

Der Krieg in Syrien bedingt diese Entwicklung. Viele Mädchen werden noch vor ihrer Flucht verheiratet oder verlobt, um ihnen vermeintliche Sicherheit zu gewährleisten. „Seit Kriegsbeginn in Syrien verzeichnen wir eine Zunahme dieser Frühehen. Nach arabischer Vorstellung ist eine Frau für einen Mann Tabu, wenn sie verheiratet ist. Jedes zweite Mädchen in den Flüchtlingsunterkünften in Jordanien, im Libanon oder in der Türkei unter 18 Jahren ist daher verheiratet. Der Mann soll auf das Mädchen aufpassen“, erklärt Louay Yassin, Sprecher von SOS-Kinderdörfer weltweit. Manche Kinder seien erst acht oder neun Jahre alt. „Das ist ein Verbrechen“, macht Yassin klar. Vor dem Krieg waren gerade mal 13 Prozent der verheirateten Frauen minderjährig.

„Es geht um Ehre und Jungfräulichkeit“

Monika Michell von der Frauenrechtsorganisation Terre de femmes berichtet von zwei afghanischen Mädchen, 16 und 17 Jahre alt, die vor ihrer Flucht nach Deutschland von ihren Eltern verlobt wurden. Beide müssen jetzt geschützt und anonym untergebracht werden, weil sie die Hochzeit nicht mehr wollen und massiv von ihren Verlobten unter Druck gesetzt werden. „Hier geht es auch um Ehre und Jungfräulichkeit“, erklärt Michell.

Die Rechtslage, ob die Ehen hier anerkannt werden, ist komplex. „Das BAMF bearbeitet die Asylverfahren beider Ehepartner getrennt, um auf die besonderen Bedürfnisse des minderjährigen Ehepartners eingehen zu können. Hat der minderjährige Ehepartner keine Eltern in Deutschland, gilt er in der Regel als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling, sagte eine Sprecherin des Ministeriums. Außerdem werde der Kontakt zum Jugendamt hergestellt, das als Vormund für einen minderjährigen Ehepartner bestellt werden kann.

So geschehen in einem aktuellen Fall einer 14-jährigen Syrerin: Das Amt trennte den volljährigen Ehemann von seiner Frau. Beide hatten nach syrischem Recht geheiratet. Nun entschied das Oberlandesgericht Bamberg aber auf Grundlage des BGB, dass das Jugendamt nicht über den Aufenthaltsort einer verheirateten Minderjährigen entscheiden dürfe und erklärte die Ehe auch in Deutschland für wirksam.