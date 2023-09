Nürtingen/Mosbach -Zwei tödliche Flugunfälle hat es am Sonntag in Baden-Württemberg innerhalb weniger Stunden gegeben. Nur kurze Zeit nach einem Absturz in Mosbach bei Heilbronn ist auch in Nürtingen bei Reutlingen ein Kleinflugzeug verunglückt. Bei beiden Unfällen starb der Pilot, wie die Polizei berichtete.

Das Wrack eines abgestürzten Kleinflugzeugs liegt auf einem Acker bei Mosbach. dpa

Die Umstände in Nürtingen waren zunächst noch unklar. Auch zur Identität des Piloten wurde zunächst nichts bekannt. In Mosbach habe der Mann am Steuer kurz nach dem Start Probleme bekommen und sei abgestürzt, sagte ein Polizeisprecher. Das Flugzeug habe sofort Feuer gefangen. (dpa)