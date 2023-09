Wuppertal -Ein 19-Jähriger hat mit seinem Auto in Wuppertal einen Rettungswagen gerammt und sein Fahrzeug samt Insassen anschließend zurückgelassen. Zwei Sanitäter wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und mussten in einem Krankenhaus behandelt werden, wie die Polizei am Montag mitteilte.



Der junge Fahrer habe am Sonntag wegen Gegenverkehrs ein Überholmanöver abbrechen müssen und sei dem Einsatzwagen ins Heck gefahren. Er stoppte sein Auto und flüchtete nach Polizeiangaben zu Fuß - seine drei Mitfahrer blieben im Auto zurück.



Noch während der Unfallaufnahme sei er mit einem anderen Wagen zurückgekehrt. Es bestehe der Verdacht, dass der Mann unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, hieß es. Der 19-Jährige wurde zur Polizeiwache gebracht und musste eine Blutprobe abgeben. (dpa)