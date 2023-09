San Francisco/Köln -Bayer muss im zweiten Glyphosat-Prozess wohl eine niedrigere Schadenersatzzahlung leisten als erwartet. Dem Kläger Edwin Hardeman sprach eine Jury in Kalifornien in dem Prozess um mögliche Krebsrisiken durch Glyphosat-haltige Unkrautvernichter der Bayer-Tochter Monsanto im März 80 Millionen Dollar zu. Der weit überwiegende Teil – 75 Millionen Dollar – sollte als Strafschadenersatz gezahlt werden. Dieser wird in den USA verhangen, wenn mutwillig Schaden verursacht oder nicht abgewendet wurde.



Da er laut US-Verfassung jedoch höchstens das Neunfache des eigentlichen Schadenersatzes betragen dürfe, werde er die Gesamtsumme senken, kündigte Richter Vince Chhabria am Dienstag (Ortszeit) an. Dementsprechend liegt der Betrag, den Bayer zahlen muss, bei höchstens 50 Millionen Dollar. Der Leverkusener Konzern wollte die Entwicklung nicht kommentieren, ein Sprecher verwies darauf, dass der Richter noch keine endgültige Entscheidung gefällt habe.

Drei Niederlagen vor Gericht

Das 80-Millionen-Dollar-Urteil gegen Bayer bedeutete die zweite Prozessniederlage für die Leverkusener nach einem 78-Millionen-Dollar-Urteil im Jahr 2018. Im dritten Glyphosat-Prozess wurde Bayer im Mai zur Zahlung von zwei Milliarden Dollar verurteilt. Kein Urteile ist bislang rechtskräftig – das Unternehmen hat Rechtsmittel eingelegt. Insgesamt klagen in den USA mehr als 13400 Personen gegen die Bayer-Tochter Monsanto wegen Glyphosat.

Im Zuge der Gerichtsurteile war Bayers Aktienkurs zeitweise um mehr als 40 Prozent gefallen. Die Aktionäre versagten Bayer-Chef Werner Baumann auf der Hauptversammlung im April die Entlastung. (hge)