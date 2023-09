B-Elf. Manche sagen, sie sei eine schlechte Kopie des Originals. Sie stehe für Zweite Wahl, für Platzhalter. Wir räumen mit diesem Vorurteil auf und zeigen, was in einer B-Elf alles stecken kann. Wir haben sie natürlich nach neuesten trainingsmethodischen Erkenntnissen zusammengestellt. Nach Genetik, Optik, Zahnhygiene.

Bei uns vereint sich ein Linksfuß mit einem Rechtsfuß. Wir machen in der Zentrale Faxen und gehen mit einem Wecker auf den Wecker. Ballon im Gesicht? Bitteschön! Flokati auf dem Kopf? Jederzeit gern! 2,02 Meter im Sprint? Kein Problem! Hier ist die beste B-Elf dieser Europameisterschaft. Ach was: Die beste B-Elf, die es diesseits des Jenseits je gab.

Roy Black muss etwas geahnt haben, als er 1965 sang: „Du bist nicht allein“. Vier Jahre später kam Antonio Conte zur Welt und trat nicht nur frisürlich sein Erbe an. Italiens Trainer konnte bisher bei der EM singen:„Dein schönstes Geschenk“ (2:0 gegen Belgien), „Goodnight My Love“ (1:0 gegen Schweden), „Du kannst nicht alles haben“ (0:1 gegen Irland). Und jetzt? „Frag Maria“.

Styling ist ein absolutes Must. Must? Mist! Wird sich Kevin de Bruyne voller Selbstzweifel sagen. Denn Styling erschöpfte sich bei dem Belgier offensichtlich bisher darin, die Haare zum Trocknen in den Ostwind zu halten. Sein Wiedergänger Prinz Harry nahm dagegen mit einer dezenten Gesichtsbehaarung eine längst überfällige, stilistische Kurskorrektur vor.

Früh übt sich, wer ein Held werden will. Im Fußball dafür unerlässliches Accessoire ist der Turban. Der sollte die Ohren verdecken, wie es Verdan Corluka geradezu vorbildlich zeigt. Der kleine Klaus-Peter agiert da noch etwas ungeschickt, auch bei der Wicklung der Mullbinde, die bei ihm weniger den Charakter einer Wundkompresse, als vielmehr eines provisorischen Sonnenschutzes hat. Die messianische Leidensmiene präsentieren sowohl Verdan als auch Klaus-Peter in Perfektion.

