Bonn/Berlin -Wasser ist in Deutschland im Überfluss vorhanden. Die Qualität des Trinkwassers ist gut, die des Versorgungssystems ebenfalls. Dennoch müssen die Bundesbürger je nach Wohnort unterschiedlich tief für das wichtigste Lebensmittel in die Tasche greifen. Darauf machte am Donnerstag das Bundeskartellamt aufmerksam.

Einer Studie der Bonner Wettbewerbshüter zufolge schwankt das durchschnittliche Entgelt für Endkunden in den 38 größten Städten des Landes zwischen 1,40 Euro und 2,60 Euro pro Kubikmeter. Um zu vermeiden, dass die Versorger ihre Monopolstellung zulasten der Verbraucher ausnutzten, sei eine behördliche Kontrolle der Wasserentgelte unumgänglich.

Mehr als 6000 Wasserversorger in Deutschland

Die von der Behörde ermittelten Werte beziehen sich auf das Jahr 2013 und spiegeln die durchschnittlichen Erlöse der zuständigen Wasserversorger je Kunden wieder. In Köln ist das Wasser im Schnitt billiger als in Bonn, aber teurer als etwa in Frankfurt. Normalerweise verlangen die Anbieter einen Grund- und einen verbrauchsabhängigen Mengenpreis. Großabnehmer wie Industriebetriebe können Sondertarife aushandeln. Für Groß- und Industriekunden sei das durchschnittliche Kubikmeterentgelt meist günstiger, für Haushalts- und Kleinkunden etwas höher, betont das Kartellamt.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Offen ist die Frage, ob die Anbieter ihren Abnehmern in jedem Fall angemessene Preise in Rechnung stellen. In Deutschland gibt es mehr als 6000 Wasserversorger. Viele sind kommunale Eigenbetriebe, andere gehören zu privatrechtlich organisierten Konzernen.

Das Kartellamt erinnert daran, dass es in den vergangenen Jahren bereits erfolgreich Missbrauchsverfahren gegen drei Wasserversorger geführt hatte. So verpflichtete es die Berliner Wasserbetriebe und die Stadtwerke Mainz zu deutlichen Preissenkungen. Die Stadtwerke in Wuppertal mussten ihren Kunden insgesamt rund 15 Millionen Euro erstatten. Auch diverse Landeskartellbehörden leiteten demnach bundesweit Verfahren ein und erwirkten Preismoratorien und -senkungen.

Nutzen Versorger ihre Monopolstellung aus?

All das legt den Verdacht nahe, dass Versorger eben doch ihre Monopolstellung ausnutzen und zu hohe Preise verlangen. Dabei muss jedoch in Betracht gezogen werden, dass die Bedingungen für die Wasserversorgung je nach Region sehr unterschiedlich sind. Das betont auch das Kartellamt in seinem Bericht.

Die Unterschiede beträfen etwa die Größe des Anbieters, die Dichte des Versorgungsgebietes oder Höhenunterschiede darin. Große Versorger können günstiger produzieren, eine hohe Anzahl von Kunden auf engem Raum macht die Belieferung billiger. Und Höhenunterschiede im Versorgungsgebiet machen es notwendig, mit großem technischem Aufwand Druck-Gefälle in den Leitungen auszugleichen. Auch ist die Wasserbeschaffung und –aufbereitung in einigen Regionen besonders aufwändig, was ebenfalls die Kosten treiben kann.

Eine weitere wichtige Rolle spielen Kapitalkosten für Investitionen. Gleichwohl halten die Wettbewerbshüter fest, dass die Preisunterschiede zwischen den Versorgern „nicht ausschließlich mit ihren unterschiedlichen Strukturbedingungen erklärt werden“ könnten. Es gehe auch um innerbetriebliche Effizienz und Ermessensspielräume beim Erstellen der Bilanz.

„Flucht in die Gebühr“

Das Kartellamt sieht sich allerdings nicht in der Lage, der gesamten Wasserbranche auf die Finger zu schauen. Ein Grund: Viele öffentliche Versorger verlangen von ihren Kunden keine Preise mehr, sondern Gebühren – das betrifft allerdings nicht Köln. Seit einer Gesetzesänderung im Jahr 2013 darf das Kartellamt aber keine Missbrauchsaufsicht mehr über Gebühren vornehmen. Dafür ist die Kommunalaufsicht der Länder zuständig.

Dies eröffne kommunalen Wasserversorgern die Möglichkeit einer „Flucht in die Gebühr“, wenn sie Verfahren wegen Preismissbrauchs aus dem Weg gehen wollen, beklagt das Amt. Behördenchef Andreas Mundt kritisiert diese Zweiteilung der Aufsicht: „Gerade für den Verbraucher macht es keinen Unterschied, ob er zu hohe Preise oder zu hohe Gebühren für sein Trinkwasser zahlt.“